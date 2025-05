iPhone 17, aumento della RAM a 12GB: ecco per quali modelli

Dopo mesi di indiscrezioni, comincia a delinearsi un quadro più preciso sulla memoria RAM dei prossimi iPhone 17. I rumor più ottimistici parlavano di 12 GB per tutti i modelli del 2025, ma le ultime informazioni gettano acqua sul fuoco dell’entusiasmo. Secondo un nuovo report pubblicato da ETNews, il passaggio ai 12 GB riguarderà esclusivamente iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Un cambiamento importante, ma che non toccherà gli iPhone 17 e 17 Plus. I modelli base, almeno per quest’anno, dovrebbero quindi mantenere l’attuale configurazione da 8 GB, lasciando la nuova quantità di RAM come un’esclusiva dei dispositivi top di gamma.

I fornitori e le scelte di Apple

Ad occuparsi dei rifornimenti per quanto riguarda i moduli RAM LPDDR5, sarà Samsung Electronics, almeno per quanto riguarda il 70%. La restante parte invece verrà suddivisa tra altre due aziende, dominatrici assolute nel mondo delle memorie: Micron e SK Hynix. Dal punto di vista della qualità dunque non si potrà dubitare.

L’adozione di 12 GB di RAM rappresenta un adeguamento quasi obbligato: con l’arrivo di Apple Intelligence, i carichi di lavoro aumenteranno sensibilmente. Gli algoritmi di intelligenza artificiale in locale richiederanno una maggiore disponibilità di memoria volatile, sia per l’elaborazione in tempo reale sia per garantire un’esperienza d’uso fluida.

Il futuro della memoria sugli iPhone

Al momento, sembra che Apple voglia mantenere un certo distacco tecnico tra i modelli base e quelli Pro, almeno fino all’arrivo degli iPhone 18, previsti nel 2026. Solo allora anche le versioni non Pro potrebbero beneficiare del salto a 12 GB.

Nonostante la delusione per chi sperava in un upgrade generalizzato già quest’anno, il potenziamento della RAM resta comunque un passo importante per i modelli di fascia alta. In attesa di conferme ufficiali, le indiscrezioni di oggi rafforzano l’idea che Apple voglia legare in modo sempre più stretto prestazioni hardware e funzionalità AI, trasformando iPhone Pro in veri e propri hub personali intelligenti.