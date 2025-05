Truffa sul web e soldi scomparsi: il messaggio terrorizza gli utenti

Esatto, è successo ancora: una truffa phishing sta fregando gli utenti in queste ore e li sta mettendo a dura prova addirittura portandogli via dei soldi dal proprio conto corrente. Il problema sembra essere molto più esteso di quello che sembra, in quanto le segnalazioni sono arrivate da diverse parti del paese e anche da altre nazioni europee. Tenere l’asticella dell’attenzione molto alta è fondamentale in questi casi proprio per non incorrere in problemi molto difficili da risolvere.

Truffa phishing a nome di rinomati servizi mail: ecco i testi che spaventano gli utenti

Questo che vedete qui in basso è il primo messaggio che mette in difficoltà gli utenti e che purtroppo ha mietuto già diverse vittime. Ecco il testo:

“Avviso di Sicurezza Hotmail!

Avviso Critico di Sicurezza

Urgente: Rilevata una Minaccia alla Sicurezza del Tuo Account!

Abbiamo rilevato una minaccia significativa alla sicurezza del tuo account Hotmail.

Ciao [NOME VITTIMA],

Abbiamo scoperto alcune transazioni su siti non sicuri e ti consigliamo vivamente di verificarlo ora per garantire la tua sicurezza.

Il tuo account potrebbe essere stato esposto a una minaccia che potrebbe compromettere i tuoi

dati, foto, video e dispositivi.

Azione Richiesta:

Non ignorare questo messaggio: le conseguenze dell’inazione possono essere gravi!

Grazie per la tua attenzione immediata.

Clicca qui“.

L’altro messaggio invece porta il nome di Microsoft, azienda famosissima in tutto il mondo. Il trucco dei truffatori è proprio quello, ovvero usare nomi altisonanti per rendere molto più veritiero il messaggio con cui vogliono fregare gli utenti.ecco il testo completo:

Caro cliente Microsoft, il tuo dispositivo ha un malware

Ciao felix__93,

Microsoft consiglia di installare software antivirus per proteggere te e la tua famiglia. Prendiamo le decisioni migliori per la tua sicurezza.

E ora divertiti con la nuova Email Microsoft!

Cordiali saluti,

Il team Microsoft.

Proteggi il mio dispositivo