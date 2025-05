Samsung One UI 8, svelata la possibile data di rilascio

Samsung sembra pronta a prendere una decisione molto importante per quanto riguarda la propria interfaccia proprietaria. Il rilascio della One UI 7 non procedere come previsto e si stanno susseguendo ritardi e bug che rallentano il roll-out sui vari dispositivi compatibili.

Considerando il ritardo accumulato, l’azienda sembra aver sospeso lo sviluppo delle versioni incrementali del sistema operativo proprietario. Questa scelta comporta che non vedranno mai la luce le attese versioni One UI 7.1 o 7.1.1 e le altre a seguire. Tuttavia, Samsung non ha sospeso i lavori sull’interfaccia utente in senso assoluto.

Al fine di dare una svolta concreta, l’azienda coreana sembra intenzionata a passare direttamente alla versione One UI 8.0. Questa scelta permetterà di dimenticare i problemi legati alla precedente versione software ed introdurre tutti i correttivi, migliorando l’usabilità e la fluidità dei device.

Scopriamo le ultime novità su Samsung e l’atteso passaggio alla One UI 8.0, che risolverà i problemi della versione precedente.

Samsung non ha confermato ufficialmente questa intenzione nè tanto meno ha indicato quali saranno i device compatibili con la nuova interfaccia. Le ultime indiscrezioni disponibili lasciano intendere che l’azienda abbia già individuato alcuni dispositivi.

Le voci di corridoio sembrano concordi nell’indicare i nuovi Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 come apripista per la One UI 8. Se tale scelta fosse confermata, si tratterebbe di una notizia molto positiva per gli utenti.

Infatti, il debutto dei due smartphone pieghevoli è atteso tra luglio e agosto 2025, in anticipo rispetto alla precedente generazione. Inoltre, considerando che Google potrebbe lanciare Android 16 nello stesso periodo, ci aspettiamo che la nuova interfaccia proprietaria di Samsung sarà basata sull’ultima versione del sistema del robottino.

Pertanto, gli utenti stanno attendendo con ansia il debutto di Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 in quanto la loro commercializzazione è fortemente legata, almeno in teoria, alla One UI 8. Dopo il lancio, ci aspettiamo che Samsung avvii il roll-out per i dispositivi compatibili come i Galaxy S25 e, in seguito, per tutti gli altri top di gamma delle precedenti generazioni.

In questo modo, gli utenti potranno dimenticare la disastrosa distribuzione di One UI 7 e concentrarsi esclusivamente sulla nuova versione proprietaria basata su Android 16, con tutte le novità software che ne conseguiranno.