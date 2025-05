Apple potrebbe rivoluzionare il design degli iPhone 18

Apple sta lavorando allo sviluppo della serie iPhone 18 e l’azienda di Cupertino sembra intenzionata a stupire i propri utenti. Secondo un recente report pubblicato sulle pagine di The Information, sembra che il marchio della mela stia pianificando un nuovo design per i propri device top di gamma.

In particolare, a subire le modifiche più consistenti ed interessanti saranno iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Stando a quanto rivelato dal report, Apple modificherà il sistema Face ID utilizzando ottiche e sensori posizionati sotto il display.

L’utilizzo della tecnologia Under Display Camera consentirà di rimuovere la Dynamic Island per come la conosciamo oggi. Gli analisti prevedono che le opzioni percorribili sono due. La prima è incentrata sulla massima pulizia della parte frontale, con un display privo di qualsiasi interruzione anche per quanto riguarda la fotocamera anteriore. In questo modo si garantirebbe agli utenti un display che occupa l’intera superficie.

Apple sembra intenzionata a rimuovere il sistema Face ID dagli iPhone 18 Pro e Pro Max e, di conseguenza, ripensare la Dynamic Island

La seconda opzione, invece, è quella che sembra più facilmente percorribile. Le indiscrezioni indicano che Apple integrerà sotto il display esclusivamente le componenti legati al Face ID. Questo significa che la fotocamera frontale sarà posizionata all’interno di un notch punch-hole. Tale apertura dovrebbe essere posizionata nella parte superiore-sinistra del display e, di fatto, la Dynamic Island per come la conosciamo verrà profondamente modificata.

Al momento non è chiaro quale soluzione sarà quella definitivamente adottata da Apple sui propri iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Possiamo immaginare che l’utilizzo di un notch per l’integrazione della fotocamera frontale è la scelta più “semplice” da adottare dal punto di vista tecnologico.

Infatti, le fotocamere integrate sotto il display presentano una qualità migliorabile e siamo certi che Apple voglia adottare tecnologie mature per i propri utenti. Non resta che attendere maggiori dettagli in merito che certamente arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Il debutto della famiglia iPhone 18 è atteso per la seconda metà del 2026, quindi l’azienda di Cupertino ha tutto il tempo di sviluppare la tecnologia necessaria per i propri flagship.