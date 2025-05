Motorola Edge 50 Fusion con offerta PAZZA del 30% su Amazon

Uno dei migliori smartphone che abbraccia la fascia intermedia della telefonia mobile, è sicuramente Motorola Edge 50 Fusion, un prodotto che al giorno d’oggi viene addirittura a costare meno di 300 euro, rappresentando la soluzione su cui fare affidamento nel momento in cui si fosse alla ricerca di un prodotto complessivamente ben bilanciato, che non deluda le aspettative in termini di prestazioni generali.

Le sue dimensioni, come quasi tutti i modelli della serie Edge 50 di Motorola, sono leggermente inferiori alle aspettative, raggiungendo nello specifico 161,91 x 73,06 x 7,79 millimetri di spessore, con un peso di 174,89 grammi. E’ un prodotto che si può tenere facilmente in mano, il cui display è comunque da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, trattasi di un P-OLED con densità di 393 ppi, un refresh rate a 120Hz, ed anche protezione Gorilla Glass 5. Non delude nemmeno per quanto riguarda le performance, essendo presente un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, octa-core con frequenza di 2,2GHz, ed anche una configurazione che si completa con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (con alle spalle GPU Adreno 710).

Motorola Edge 50 Fusion, la promozione da pazzi su Amazon

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni sull’acquisto di Motorola Edge 50 Fusion è indiscutibilmente uno dei migliori in circolazione, proprio perché parte da un listino di 399 euro, per scendere del 30%, con una riduzione effettiva di 120 euro, per arrivare a spingere il consumatore ad un investimento finale di 279,88 euro. Premete qui per l’acquisto.

Le prestazioni fotografiche di questo smartphone, nonostante il prezzo relativamente ridotto, non lasciano adito a sorprese particolari, infatti nella parte posteriore sono stati integrati rispettivamente due sensori: un principale da 50 megapixel ed un ultragrandangolare da 13 megapixel, con quest’ultimo che apre l’angolo di ripresa fino a 120 gradi.