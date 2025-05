Nuova Jeep Compass 2025: più grintosa, più green, più tecnologica

Con il debutto ufficiale, la nuova Jeep Compass si mostra in una veste inedita, pronta a rilanciare il brand. Le dimensioni crescono fino a 4,55 metri, garantendo un abitacolo più spazioso, in particolare per i passeggeri posteriori. Cinque centimetri in più per le gambe e un bagagliaio da 550 litri alzano il comfort. Il design squadrato classico Jeep viene cambiato, pur conservando la celebre griglia a sette feritoie. I passaruota restano fedeli al modello precedente, mentre spiccano protezioni off-road e una nuova piastra paramotore. Grande attenzione ai dettagli estetici: ogni colore richiama paesaggi iconici del pianeta. Il lancio della nuova Jeep è affidato al verde “Hawaii”, brillante e tropicale. Seguono tinte ispirate a oceani, foreste e vulcani, a sottolineare il legame con la natura. Lo stabilimento di Melfi ospiterà la produzione, segnando un altro capitolo strategico per Stellantis.

Interni tecnologici e vocazione elettrica: cambia tutto

L’abitacolo sposa un minimalismo high-tech, dominato da due display: uno da 10 pollici per la strumentazione e uno centrale da 16 pollici per l’infotainment. Il sistema supporta aggiornamenti OTA, mantenendo l’auto sempre al passo con nuove funzionalità. Sotto la carrozzeria della Jeep troviamo la piattaforma STLA Medium. Inizialmente, la Jeep Compass sarà disponibile in tre versioni: e-Hybrid, plug-in hybrid ed elettrica. Il mild hybrid monta un 1.2 turbo da 145 CV, mentre la plug-in un 1.6 da 195 CV complessivi. La versione 100% elettrica, nella configurazione base, eroga 213 CV e promette 500 km di autonomia grazie a una batteria da 74 kWh. Il modello Jeep top di gamma arriverà a 375 CV e sarà capace di coprire 650 km con un pieno di energia.

Off-road autentico per una Jeep pronta a tutto

Jeep non rinuncia al DNA off-road. L’altezza da terra raggiunge i 200 mm, con angoli d’attacco e di uscita pensati per i percorsi più duri. Le versioni 4×4 spingono oltre, arrivando a 27° di attacco e affrontando guadi più profondi. La First Edition, al debutto, offre sia la versione mild hybrid da 145 CV che quella elettrica da 213 CV. Le prestazioni sorprendono: lo 0-100 si chiude in 8,5 secondi per la BEV. La guida autonoma di livello 2 è già prevista. In Italia, i prezzi partono da 41.900 euro per l’ibrida e 49.900 euro per l’elettrica.