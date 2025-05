Novità su iOS 19 che riguarda l’integrazione dell’AI

La prossima versione di iOS potrebbe vedere un’importante novità. L’integrazione dell’intelligenza artificiale Gemini di Google. A dirlo è Sundar Pichai, amministratore delegato di Google e della sua holding Alphabet. È successo durante un’udienza al Congresso degli Stati Uniti. L’incontro è stato fatto per discutere del procedimento legale che potrebbe portare alla divisione di alcuni prodotti software di Google. Come il browser Chrome. Pichai ha espresso ottimismo riguardo alla possibilità di vedere Gemini su iPhone. Ha rivelato che avrebbe avuto già diversi colloqui con Tim Cook, amministratore delegato di Apple. Secondo Pichai, un accordo potrebbe essere siglato entro la metà dell’anno. Il possibile annuncio potrebbe avvenire durante la WWDC, l’evento annuale di Apple previsto per il 9 giugno.

iOS e AI insieme potrebbero essere una rivoluzione

La notizia ha suscitato curiosità per la tempistica e le implicazioni che un tale accordo potrebbe avere sul panorama dell’intelligenza artificiale. Gemini su iOS potrebbe essere utilizzato in modo simile a ChatGPT, con un’interazione tramite Siri. Gli utenti potrebbero chiamare il sistema con il comando vocale “Hey Siri, chiedi a Gemini”. Avviando così una conversazione con l’intelligenza artificiale di Google. Una vera evoluzione sul modo in cui gli utenti interagiscono con i dispositivi Apple. Si potenzierebbero le funzionalità di AI integrate nel sistema.

Apple ha sempre avuto una posizione cauta riguardo all’intelligenza artificiale. Ma negli ultimi anni ha iniziato a muoversi con maggiore decisione. C’è da sottolineare che non è ancora un leader nel settore come OpenAI e Google. Ma la compagnia di Cupertino ha scelto un approccio ibrido per accelerare il suo ingresso nell’intelligenza artificiale.

Da un lato, Apple sta sviluppando tecnologie proprietarie. Dall’altro, sta siglando partnership strategiche con realtà già affermate. Il primo esempio di questa strategia è stata la collaborazione con OpenAI, che ha portato l’iconico ChatGPT sugli iPhone. Se l’introduzione di Gemini si concretizzerà, Apple continuerà su questa strada. Si cercherà di colmare il gap con i suoi principali concorrenti nel campo dell’intelligenza artificiale.