Epic Games ottiene una vittoria sulle commissioni

È arrivata una svolta decisiva per Epic Games. La recente decisione del tribunale potrebbe cambiare le dinamiche del mercato degli store digitali per dispositivi mobili. La sentenza ha stabilito che Apple ha violato un’ingiunzione risalente al 2021. Quest’ultima le impediva di adottare comportamenti contrari alla libera concorrenza nella gestione del suo App Store. La giudice Yvonne Gonzalez-Rogers ha accusato l’azienda di Cupertino di aver ignorato quanto disposto, continuando a imporre condizioni svantaggiose agli sviluppatori e agli utenti.

Nuova sentenza per il caso tra Epic Games e Apple

Secondo quanto stabilito, Cupertino avrebbe mantenuto le commissioni tra il 12% e il 27% anche su transazioni avvenute al di fuori delle applicazioni. Ciò tramite link esterni presenti all’interno delle app stesse. Tale pratica è stata ritenuta in violazione diretta delle disposizioni emesse dalla corte nel 2021. Le quali miravano ad impedire il monopolio del sistema di pagamenti dell’App Store. Non si tratta solo di un abuso legato alle commissioni. Apple avrebbe anche ostacolato la possibilità, per gli sviluppatori, di informare gli utenti su soluzioni di pagamento alternative e più economiche.

Invece di aprire alla concorrenza, l’azienda avrebbe introdotto nuove regole e clausole contrattuali restrittive. Rendendo più difficile comunicare tali opzioni all’interno delle applicazioni stesse. La giudice Rogers ha quindi stabilito che Apple deve modificare immediatamente il proprio comportamento. L’azienda non potrà più percepire commissioni su acquisti che avvengono esternamente alle applicazioni. Inoltre, non avrà la possibilità di monitorare o tracciare l’attività degli utenti su siti di terze parti. Non potrà più interferire con la modalità con cui gli sviluppatori inseriscono link nelle loro app, né limitarne lo stile, il posizionamento o la quantità.

Non sarà nemmeno consentito impedire l’uso di pulsanti o call-to-action relativi agli acquisti esterni. Apple dovrà rinunciare a qualsiasi tentativo di ostacolare l’uso di link dinamici che portano l’utente sulla pagina di acquisto già loggato. Non potrà impedire che le app trasmettano al sito terzo informazioni rilevanti per completare la transazione.

In risposta alla sentenza, Apple ha fatto sapere che intende rispettare quanto stabilito. Anche se ha dichiarando la sua volontà di presentare ricorso, opponendosi fermamente al verdetto. Nel frattempo, Epic Games ha annunciato il ritorno di Fortnite sull’App Store statunitense.