Epic Games: calano i ricavi e aumentano gli utenti

La nota azienda che si occupa di distribuire videogiochi stai raccogliendo i dati raccolti in merito al 2024 traendo le conclusioni del caso per poter poi calibrare la propria strategia di mercato, sembra proprio che quest’ultimo anno si sia rivelato pieno di luci e ombre per Epic Games, la piattaforma nel suo report annuale ha registrato una crescita significativa della base utenti, raggiungendo 295 milioni di giocatori pc, con un incremento di 25 milioni rispetto al 2023, allo stesso tempo però ha registrato anche dei cali sotto altri aspetti, vediamo insieme di cosa si tratta.

Luci e ombre

Nella fattispecie gli account cross platform di Epic sono aumentati di 94 milioni, toccando quota 898 milioni in totale, per quanto riguarda i dati giornalieri abbiamo picchi di 37,2 milioni di utenti attivi mentre su base mensile si arriva addirittura a 74 milioni, la media giornaliera invece si è attestata su 31,5 milioni vantando dunque una crescita del 6% rispetto al 2023, la notizia negativa arriva però sul dato forse più importante per l’azienda, il 2024 ha visto infatti un calo pari al 18% nei ricavi provenienti dai giochi di terze parti attestandosi a 255 milioni di dollari, nonostante questa flessione però la spesa totale sulla sua piattaforma ha raggiunto quota 1,0 9 miliardi di dollari, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente, il merito e dei titoli first party come Fortnite.

Per il 2025 l’azienda ha comunque annunciato diversi miglioramenti e continuerà a mandare avanti il programma legato ai giochi gratuiti che nel 2024 ha consentito agli utenti di accedere a ben 89 titoli per un valore superiore ai 2000 $, numerosi potenziamenti riguarderanno le applicazioni mobile che introdurranno determinati strumenti di self publishing, per di più verrà dato spazio anche ad applicazioni non legate propriamente al mondo del gaming, una feature prevista ad esempio riguarda la possibilità di regalare i giochi ad altri utenti, possibilità che verrà abbinata anche ad un miglioramento del sistema di download e di ricerca via desktop dei titoli desiderati.