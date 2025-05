Ray-Ban Meta: novità in arrivo per la privacy

Meta ha annunciato importanti aggiornamenti alla propria politica sulla privacy. In particolare, le modifiche riguardano gli smart glasses Ray-Ban Meta. Attraverso una comunicazione via email rivolta ai clienti americani, l’azienda ha illustrato due modifiche sostanziali. La prima riguarda l’integrazione di Meta AI con la fotocamera integrata negli occhiali. Dall’arrivo dell’aggiornamento, l’assistente virtuale sarà attivo in automatico. Ciò a meno che l’utente non decida di disattivare l’opzione “Hey Meta“. Ovvero il comando vocale che consente di interagire con l’intelligenza artificiale in tempo reale.

Ray-Ban Meta: nuovi aggiornamenti in arrivo

Albert Aydin, portavoce dell’azienda, ha spiegato che tutte le immagini e i filmati realizzati con i Ray-Ban Meta vengono salvati localmente nel rullino dello smartphone collegato. Meta, inoltre, non utilizzerà tali contenuti per addestrare i suoi modelli di AI, anche se generati tramite comando vocale. Eppure, nel momento in cui l’utente decide di condividere quei file con altri servizi, come Meta AI, archivi cloud o applicazioni di terze parti, entrano in vigore le politiche di utilizzo di tali piattaforme.

La seconda modifica introdotta riguarda le registrazioni audio effettuate dagli occhiali. Meta ha deciso di eliminare la possibilità per l’utente di impedire l’archiviazione nel cloud di tali registrazioni. Nonostante ciò, rimane disponibile l’opzione per cancellare manualmente i file vocali attraverso le impostazioni del dispositivo. Secondo quanto riportato nell’informativa sulla privacy vocale, Meta conserva le trascrizioni e gli audio raccolti fino a un massimo di 12 mesi. Quest’ultimi vengono utilizzati per il miglioramento dei propri servizi. Le interazioni vocali registrate accidentalmente, invece, vengono cancellate dopo un periodo di 90 giorni.

Tale strategia evidenzia come Meta stia lavorando assiduamente all’evoluzione dei suoi occhiali smart. Lo scopo dell’azienda è quella di rendere i propri ecosistemi sempre più competitivi in un mercato sempre più in evoluzione e ricco di protagonisti. A tal proposito, l’azienda potrebbe essere a lavoro per introdurre una nuova versione dei suoi occhiali Ray-Ban Meta. La loro caratteristica sarà la presenza di un display.