Xiaomi 15 è un BEST BUY su Amazon con lo sconto EXTRA di 100 euro

Xiaomi 15 è disponibile su Amazon con un risparmio davvero molto interessante, rappresenta la perfetta occasione per essere sicuri di poter accedere ad un prodotto di ottimo livello, riuscendo allo stesso tempo a risparmiare un pochino, anche se ovviamente non tantissimo. La variante attualmente in promozione prevede 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (che però non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD).

Lo smartphone presenta prima di tutto un display leggermente sottodimensionato rispetto agli standard a cui siamo abituati nel periodo, raggiungendo per la precisione 6,36 pollici di diagonale, con risoluzione di 1200 x 2670 pixel, un LTPO OLED che può oscillare il suo refresh rate tra 1 e 120Hz, sempre considerando che i 460 ppi garantiscono una precisione superiore al normale.

Xiaomi 15: che occasione con quest’offerta Amazon

Tutti possono finalmente pensare di acquistare Xiaomi 15 pagandolo comunque relativamente poco, infatti lo smartphone può essere vostro con un esborso finale di 1099 euro, a cui aggiungere uno sconto automatico applicato direttamente nel carrello di 100 euro, in questo modo si vanno a spendere solamente 999 euro per il suo acquisto al seguente link.

La batteria è ad ogni modo un componente da 5240 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 90W, la cosiddetta HyperCharge di Xiaomi, anche se va detto che all’interno della confezione non si trova il caricabatterie. Il comparto fotografico dello smartphone è composto da tre sensori, tutti da 50 megapixel, che si distinguono tra principale, ultragrandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 3X. Anteriormente, al contrario, è stato integrato un sensore da 32 megapixel, il tutto porta a registrare video in 8K con 24fps. Nel complesso uno degli smartphone meglio bilanciati tra quelli attualmente in commercio.