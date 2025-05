Honor Pad X9, il prezzo CROLLA su Amazon: offerta imperdibile

Occasione da non perdere su Amazon per gli utenti che vogliono acquistare Honor Pad X9 andando comunque a risparmiare molto più di quanto avrebbero sperato di vedere nel periodo corrente, dato uno sconto che viene applicato in modo totalmente automatico, e che porta ad un forte ribassamento del livello di spesa generale.

La versione che oggi può essere richiesta dal consumatore medio prevede una configurazione di base con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile comunque con microSD). Il display è da 11,5 pollici di diagonale, un TFT LCD di buona qualità con refresh rate che si ferma a 120Hz, il che presenta anche una risoluzione di 1200 x 200 pixel, con 203 ppi ed un rapporto schermo/corpo dell’84,1%. Le sue dimensioni sono complessivamente nella media, essendo di 267,3 x 167,4 x 6,9 millimetri di spessore, con un peso di soli 495 grammi.

Honor Pad X9: occasione imperdibile su Amazon

La spesa per l’acquisto di Honor Pad X9 è davvero una delle più basse che si siano effettivamente mai viste prima d’ora, infatti il consumatore si ritrova a non dover più pagare i 299 euro previsti di base come listino originario, ma sarà necessario versare un contributo pari a soli 149,90 euro, con spedizione gratuita e consegna in pochi giorni presso il vostro domicilio. L’ordine è da completare subito qui.

Il comparto fotografico, come era lecito immaginarsi dato che stiamo parlando di un tablet, è composto da un singolo sensore da 5 megapixel integrato direttamente nella parte posteriore, con possibilità di registrare video in FullHD a 30fps. Anteriormente, invece, è stato posizionato esattamente lo stesso identico sensore, sempre da 5 megapixel con apertura F2.2. Sulla superficie del prodotto sono stati posizionati 6 speaker, ma senza fornire anche l’ingresso jack da 3,5mm per le cuffie.