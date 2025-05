1Mobile: una super promo per tutti i numeri disponibile online

Se la promozione attualmente attivata sul vostro numero di cellulare non vi soddisfa più È arrivato il momento di iniziare a guardarsi intorno, fortunatamente il mercato italiano della telefonia offre davvero tantissime possibilità poiché i vari provider telefonici godono di un catalogo di offerte costantemente aggiornato con promozioni pensate per soddisfare le esigenze di tutti i consumatori, nello specifico le parole d’ordine sono ovviamente dati, minuti ed SMS che non devono mai mancare e anzi devono essere in abbondanza ad un costo decisamente competitivo, fortunatamente i provider non solo forniscono tutto il necessario per una esperienza d’uso soddisfacente e ricca di opzioni, ma anche prezzi stratificati in modo da venire incontro a tutte le tipologie di clienti.

Quella di cui parliamo oggi è un’offerta davvero interessante che viene proposta dall’operatore vestito di rosso 1Mobile, Quest’ultimo da diversi anni rappresenta una vera e propria garanzia per tutti i consumatori dal momento che offre promozioni davvero popolari e competitive, oggi ve ne raccontiamo una che può davvero risultare un’opzione da considerare se dovete cambiare offerta o attivarne una nuova.

Offerta interessante

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla ben 200 GB di traffico dati con la connessione 5G abilitata di default abbinati a 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e minuti limitati verso tutti, il costo della promo sarà di cinque euro per il primo mese e poi ammonterà a 7,99 € al mese a partire dal secondo, la vera chicca però è che la promozione gode della portabilità completamente gratuita indipendentemente dall’operatore di provenienza, un dettaglio non da poco dal momento che attualmente sono davvero pochi provider che garantiscono una portabilità senza nessun tipo di vincolo in base all’operatore di provenienza.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che resta da fare è effettuare l’attivazione direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore telefonico, vi basterà infatti accedere alla pagina ufficiale e seguire le indicazioni presenti sul sito.