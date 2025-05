Windows 11, allarme BitLocker: si teme la perdita dei dati

Con l’ultimo aggiornamento di Windows 11, la crittografia automatica dei dati è diventata un tema caldo. BitLocker, lo strumento che dovrebbe rendere tutto più sicuro, in realtà sta creando problemi a chi non è esperto o informato.

BitLocker si attiva da solo e non lo dice chiaramente

Tutto è partito da alcune segnalazioni apparse su Reddit. Dopo aver installato Windows 11 24H2, alcuni utenti hanno scoperto che BitLocker si attiva automaticamente al primo avvio, senza avvisi evidenti. E questo può avere conseguenze gravi.

La chiave di ripristino, necessaria per accedere ai propri file in caso di problemi, viene collegata all’account Microsoft usato per configurare il sistema. Ma se si dimenticano le credenziali o si perde l’accesso a quell’account, i dati diventano irrecuperabili. Non c’è nessun cestino da cui recuperare i file, nessuna seconda possibilità: tutto rimane bloccato.

Il vero rischio è per gli utenti meno esperti

Chi conosce bene il funzionamento di BitLocker sa che è uno strumento potente. Ma per chi non è pratico, questa attivazione automatica può diventare una trappola. Il sistema non spiega bene che quella chiave è fondamentale, né invita a salvarla da qualche parte sicura. Così, mentre si crede di avere un computer più protetto, si rischia invece di perdere foto di famiglia, documenti di lavoro, file importanti.

In molti casi, la privacy passa in secondo piano rispetto alla necessità di accesso. Perdere i dati è un danno concreto, mentre le minacce esterne restano, per molti, qualcosa di astratto.

Serve più trasparenza

Microsoft ha introdotto questa funzione per aumentare la sicurezza. Ma forse è il momento di rivedere la comunicazione con gli utenti. Un messaggio chiaro all’installazione, con un invito esplicito a salvare la chiave di recupero, potrebbe evitare molti problemi.

Per chi ha già aggiornato, il consiglio è di controllare subito se BitLocker è attivo e, se non si vuole correre rischi, disattivarlo dalle Impostazioni o salvare la chiave su un supporto sicuro.