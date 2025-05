ho Mobile, continuano le super offerte low cost

Da qualche giorno è terminata la disponibilità della super offerta di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile, ovvero ho. 5,99 100 GB. Nonostante questo, l’operatore sta continuando a proporre sul proprio sito ufficiale tante nuove offerte di rete mobile estremamente convenienti. Molte di queste sono infatti a basso costo ed includono tanti giga per navigare. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte mobile più interessanti.

ho Mobile, tante nuove offerte mobile super convenienti e a basso costo

In questi ultimi giorni continuano le super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, da qualche giorno è terminata la disponibilità della super promo ho. 5,99 100 GB, ma nonostante questo gli utenti potranno attivare altrettante offerte sorprendenti.

Una di queste che spicca per la sua convenienza è senz’altro l’offerta mobile ho. 6,99 150 GB. Come suggerisce il nome, questa promozione arriva ad includere ogni mese un elevato quantitativo di giga per navigare. Si tratta in particolare di ben 150 GB con connettività 4G e 4G+. Oltre a questo, il bundle dell’offerta in questione arriva ad includere ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms senza limiti sempre verso tutti i numeri.

Il costo di questa offerta è comunque contenuto, dato che si tratta di soli 6,99 euro al mese. L’operatore sta poi proponendo anche offerte che includono la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Una di queste è l’offerta mobile ho. 9,99 200 GB. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare addirittura fino a 200 GB di traffico dati per navigare in 5G. Oltre a questo, il bundle include sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Per questa offerta sarà però previsto un costo per il rinnovo mensile pari a 9,99 euro.

Ricordiamo come sempre che è previsto un costo di attivazione e che questo può variare in base all’operatore telefonico di provenienza.