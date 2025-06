Windows 11 24H2: un aggiornamento risolve il crash nei giochi

Dopo il rilascio dell’aggiornamento cumulativo di giugno per Windows 11 versione 24H2 (KB5060842), molti utenti hanno segnalato arresti improvvisi del sistema all’avvio di videogiochi che utilizzano Easy Anti-Cheat. Tali crash, in certi casi accompagnati da schermate blu, hanno evidenziato una grave incompatibilità tra l’update e il popolare sistema anti-cheat. In risposta alla criticità emersa, Microsoft ha agito tempestivamente pubblicando un aggiornamento correttivo identificato come KB5063060 (build 26100.4351).

Microsoft: nuovo aggiornamento per Windows 11 24H2

In un primo momento, per contenere i problemi, l’azienda aveva deciso di sospendere l’installazione del KB5060842 sui sistemi dotati del modulo Easy Anti-Cheat. Successivamente, considerando la diffusione dei crash ha optato per una soluzione definitiva rilasciando la versione riveduta del pacchetto.

Il nuovo pacchetto sostituisce completamente quello problematico rilasciato pochi giorni prima. Ciò integrando tutte le patch di sicurezza previste originariamente, ma correggendo anche i malfunzionamenti legati ai giochi affetti dal bug. La distribuzione dell’aggiornamento avviene in automatico. Tramite i canali ufficiali di Windows Update e Microsoft Update. Inoltre, il pacchetto può essere scaricato anche manualmente attraverso il Catalogo Microsoft. La dimensione dell’aggiornamento supera i 3 GB, sia per i sistemi basati su architettura x64 che per quelli su ARM64.

Alcuni utenti, però, continuano a segnalare anomalie. In particolare, su PC equipaggiati con processori Intel Alder Lake+ con tecnologia vPro, si verificano ancora crash di tipo MEMORY\_MANAGEMENT. Ciò in particolare quando si avviano giochi con versioni obsolete di Easy Anti-Cheat. In tali casi, Microsoft consiglia di aggiornare i giochi alla build più recente. In modo da garantire la compatibilità con la nuova versione del sistema operativo e del modulo anti-cheat.

Nel documento ufficiale di supporto viene, inoltre, segnalato un problema aggiuntivo. Quest’ultimo riguarda gli utenti che usano lingue asiatiche (cinese, giapponese o coreano). Se la scala del display è impostata al 100%, i caratteri visualizzati nei browser Chrome ed Edge possono apparire sfocati. In attesa di una soluzione definitiva, si suggerisce di aumentare la scala grafica al 125% o al 150% per migliorare la nitidezza del testo.