Volkswagen si prepara ad un futuro elettrico europeo: tra visione e transizione

Al Salone dell’Auto di Shanghai 2025, Volkswagen ha mostrato ufficialmente la direzione futura dei suoi veicoli elettrici. Tra i concept presentati emerge ID. ERA, un SUV a sette posti sviluppato insieme al partner cinese SAIC. Questo modello non rappresenta solo una nuova proposta stilistica o tecnica, ma introduce una strategia precisa basata sulla tecnologia range extender. Ovvero una serie di sistemi che abbinano un motore elettrico principale a un piccolo propulsore a combustione interna, utilizzato esclusivamente per ricaricare la batteria e prolungare l’autonomia dell’auto.

Volkswagen: un ponte tra tradizione e innovazione

In Cina, questo approccio ha già trovato una diffusione importante. Secondo Martin Sander, responsabile vendite e marketing di Volkswagen, la formula è destinata ad affermarsi anche in Nord America. E non si esclude affatto l’Europa. Volkswagen, infatti, è convinto che questa soluzione possa rappresentare un’alternativa valida per i consumatori ancora esitanti verso il full electric. In particolare, per chi soffre del cosiddetto “range anxiety”. Ossia paura di restare a secco di energia lontano da una colonnina di ricarica.

Volkswagen ha già annunciato che il suo nuovo marchio Scout, pensato per il mercato americano, integrerà la tecnologia EREV nei futuri SUV e pickup. Non si tratterà però di una semplice importazione. I powertrain destinati all’Europa saranno sviluppati ad hoc, tenendo conto delle esigenze e delle normative locali. Anche altre case automobilistiche, come Ford e Hyundai, guardano con interesse a questa tecnologia, riconoscendola come un possibile compromesso tra ecologia e praticità.

Insomma, sembra proprio che Volkswagen voglia imparare dalla Cina, dove l’ opinione pubblica guida le scelte industriali. Il risultato potrebbe essere una nuova generazione di veicoli capaci di colmare il divario tra i limiti dell’elettrico e le aspettative dei guidatori europei. Se tutto andasse secondo le aspettative quindi, questo nuovo modello potrebbe essere il compromesso ideale, per rispondere in maniera efficiente alle nuove imposizioni normative e ai bisogni dei consumatori finali.