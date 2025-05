Switch 2, il dock non sarà compatibile con la versione precedente

Nintendo ha già presentato da un mese la nuova Switch 2, console che è pronta a diventare la preferita di molti. Insomma, ormai ci siamo fatti un’idea piuttosto precisa della prossima console Nintendo. Ma non ancora completa. Aspettando il lancio previsto per il 5 giugno, ci sono ancora dei dubbi da sfatare. Il maggior punto interrogativo è riferito al dock di Switch 2, chiedendoci se sarà sfruttabile anche con Switch 1.

Una domanda su cui potevamo soltanto speculare, su cui fino ad adesso avevamo solo azzardato ipotesi, ma ora è arrivata una risposta direttamente da Nintendo.

La risposta è no, non sarà possibile usare il dock di Switch 2 anche con la sua versione passata. Conferma che arriva direttamente dalla pagina dedicata all’accessorio presente sul Nintendo Store giapponese: un’infografica chiude il discorso.

Niente dock della Switch 2 per qualsiasi versione passata

Il dock della Switch 2 non sarà compatibile con alcun modello di Switch 1, quindi neanche con Switch OLED e con Switch Lite, quest’ultima non ha mai avuto un dock per sua natura. Strana scelta di Nintendo, considerando che la connessione tramite USB-C è la stessa, lo spessore delle due console identico che quindi determina gli stessi volumi anche nel nuovo dock.

Un’occasione persa, sarebbe potuta essere una comodità in più poter tenere connesso un solo dock per ricaricare e collegare ad uno schermo esterno sia Switch che Switch 1. Fortunatamente almeno i Joy-Con saranno utilizzabili anche sulla nuova console, anche se ovviamente solo tramite wireless, essendo troppo piccoli e mancando l’aggancio magnetico per connettersi al corpo della Switch 2.

Purtroppo però, sembrano non finire i dubbi dei consumatori, anche il possibile costo dei giochi fa discutere, soprattutto se paragonato a quello dei titoli Tripla A delle altre console. Sembra che Nintendo questi ultimi mesi dovrà lavorare parecchio, l’obiettivo è quello di non deludere le aspettative che da anni sono attorno al prodotto.