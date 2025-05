TUCSON, il SUV Hyundai si rinnova e diventa ancora più accessibile

Non è mai stato così semplice mettersi al volante di un SUV tecnologico, efficiente e dallo stile inconfondibile. A maggio Hyundai lancia in Italia una promozione che rivoluziona l’accesso alla mobilità elettrificata. Si tratta dell’ iniziativa “Anticipo 0. Interessi 0.”, che coinvolgerà tutta la serie del nuovo TUCSON. L’offerta, valida su ogni allestimento e motorizzazione, è disponibile tramite il finanziamento HyundaiPlus, che consente di guidare senza anticipo e con rate a tasso zero. Al termine del contratto, sarà poi possibile decidere se restituire, tenere o sostituire il veicolo. Insomma, una proposta pensata per chi cerca flessibilità e concretezza, senza rinunciare alla qualità.

Tecnologia, spazio e stile: la ricetta vincente della nuova Hyundai TUCSON

TUCSON rappresenta il modello più venduto di Hyundai in Europa, ora rinnovato anche nel design. La sua nuova identità visiva, basata sul linguaggio stilistico Parametric Dynamics, combina geometrie nette e superfici scolpite. La firma luminosa anteriore integrata nella griglia frontale, insieme alla zona posteriore dalla forte personalità, dona una presenza su strada inconfondibile.

All’ interno, spazio e comfort definiscono un’esperienza di viaggio evoluta. Il cruscotto orizzontale con doppio display da 12,3” racchiude strumentazione e intrattenimento in un’unica interfaccia intuitiva e moderna. La ricarica wireless, gli aggiornamenti software over-the-air e la Digital Key 2.0 confermano l’attenzione alla connettività.

La vera forza di TUCSON però sta nella sua capacità di adattarsi a ogni stile di vita. La gamma motori offre soluzioni per tutti, ovvero mild-hybrid 48V, full-hybrid e plug-inhybrid. Quest’ultima opzione consente di percorrere fino a 65km in modalità 100% elettrica, grazie al motore elettrico da 98CV che affianca un benzina 1.6 T-GDI da 160CV. Le opzioni di trazione spaziano dall’anteriore alla integrale, e ogni variante è gestita da trasmissioni automatiche fluide e reattive.

L’ampia scelta di allestimenti garantisce poi dotazioni complete in ogni versione. Sistemi di sicurezza attiva come il Forward Collision Assist e l’Intelligent Speed Limit Assist proteggono guidatore e passeggeri ad ogni condizione. Spazio interno tra i migliori della categoria e versatilità da vera tuttofare rendono la TUCSON ideale sia per famiglie che per professionisti.