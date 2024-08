Hyundai Tucson è stato il C-SUV più venduto del 2023, una vettura che sin da subito ha catturato l’attenzione del pubblico con linee più squadrate, tantissima tecnologia inserita al suo interno, e soprattutto un prezzo più che allineato con il segmento di mercato. In attesa di poter testare la nuova versione, vediamo da vicino il modello attualmente in commercio con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

Il design è molto particolare, uno dei più belli ad oggi tra i SUV, soprattutto per la parte frontale, infatti guardandolo sembra non avere le luci anteriori, perché incastonate all’interno della grandissima calandra, creando una firma digitale decisamente bella e gradevole. I fari sono LED adattivi, con luci secondarie più in basso, ed al centro tutta la sensoristica (con livello di sicurezza ADASS di secondo livello).

Spostandoci sul lato troviamo un piacevole continuum con il frontale, linee molto dinamiche, superfici che sembrano letteralmente scolpite e geometrie particolari, che terminano con un retro leggermente bombato, caratterizzato più che altro dalla solita ottima firma luminosa con il LED che funge da collegamento tra i due gruppi ottici laterali. I cerchi in lega sono da 19 pollici, anch’essi con una trama sicuramente bella, con il giusto mix tra parti cromate, in plastica opache e nel colore della carrozzeria.

Dimensionalmente la Hyundai Tucson raggiunge una lunghezza di 4,5 metri, una altezza di 1,60 metri ed una larghezza di 1,80 metri (esclusi gli specchietti), con un peso di 1600kg ed un passo di 2,6 metri. Il bagagliaio è elettroattuato, ha una capienza di 616 litri, a cui si aggiunge un piccolo pozzetto inferiore.

Interni e Infotainment

Sulla portiera troviamo subito una piccola chicca, la possibilità di selezionare e salvare la posizione del sedile, come nella Hyundai Santa Fe, anche in questo caso troviamo il giusto mix tra ecopelle, tessuto e parti in plastica con rivestimento lucido, materiali comunque di ottima qualità generale.

Dietro il volante troviamo un ampio cluster digitale da 10,25 pollici, il tunnel centrale presenta incastonato il secondo display da 10 pollici, perfetto per la gestione della multimedialità. Appena sotto si trovano tutti i tasti “fisici” per un feedback più diretto, con basetta per la ricarica wireless (a 15W), e due porte USB-C (oltre ad una 12V) per sfruttare Android Auto e Apple CarPlay. I sedili, oltre che essere completamente elettrici, possono essere riscaldati (anche il volante) o raffrescati. Spostando l’attenzione nella parte alta troviamo il pulsante per aprire il tettuccio panoramico, che percorre la quasi totalità dell’abitacolo.

L’infotainment lo riteniamo a tutti gli effetti uno dei migliori sul mercato, al suo interno si possono trovare tante piccole chicche, come la modalità Silenzio, per non disturbare i passeggeri, la modalità Parcheggiatore, la proiezione del telefono, oppure il controllo della vettura direttamente dall’applicazione Hyundai. Come vi abbiamo anticipato è dotata di ogni tecnologia di sicurezza, oltre a telecamere in grado di coprire ogni angolo del mezzo, a cui si aggiunge la 360 gradi con una visione dall’alto.

Motore e Prestazioni

Hyundai Tucson è ibrida con trazione integrale, le modalità di guida selezionabili di base sono solamente due (Sport o Eco), a cui si aggiungono modalità specifiche per il fuoristrada. La batteria è da 1,49kWh, con possibilità di utilizzarla anche solamente in elettrico per qualche chilometro (a patto che la velocità non sia troppo elevata), ricordando il suo essere una ibrida “classica”, che porta quindi alla ricarica della batteria con il motore stesso. Il totale di cavalli a disposizione è di 230, con 350Nm di coppia, fa da 0 a 100km/h in 8 secondi, raggiungendo una velocità massima di 193 km/h.

A velocità basse, non più di 30km/h, la Hyundai Tucson funziona completamente in elettrico (da 44,2 kW), aumentando la velocità quest’ultimo lavora assieme al motore a benzina (TGI da 1,6 litri). La sinergia tra le componenti porta a consumi davvero ridottissimi, pensate infatti che, considerando sempre un ciclo misto, siamo riusciti a consumare solamente 6,7 litri ogni 100km. Il tutto senza limitare lo spunto iniziale, uno dei migliori in questa fascia di vetture. L’assetto di guida è quello di un SUV, comodo e rialzato, ti permette di dominare letteralmente la strada, con sedili molto avvolgenti (quasi sportivi), e durante lunghe sessioni di guida la comodità è di altissimo livello.

Hyundai Tucson – conclusioni e prezzi

In conclusione Hyundai Tucson ci ha convinti, lato design è un qualcosa di nuovo, di moderno, porta freschezza nel mercato. Sebbene sia sul mercato da molto tempo, sembra essere intramontabile, confermandosi un best buy da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Lato prezzi ci sono tantissime versioni ad oggi disponibili: X-Tech da 35’700 euro, X-Line da 38’300 euro, N-Line da 40’200 euro, passando poi all’Excellence (la nostra versione) che costa esattamente come la precedente, per finire con la N-Line Plus da 40’850 euro.