Pannelli OLED da sogno: gli LG Display accendono di blu il futuro

LG ha annunciato l’arrivo imminente di una nuova tecnologia OLED. Per la prima volta, verranno impiegati emettitori blu fosforescenti (PHOLED) nella produzione di massa. La notizia arriva in partnership con Universal Display Corporation, azienda statunitense leader nello sviluppo di materiali per OLED. Dopo anni di ricerca, il limite tecnico del blu fosforescente è stato finalmente superato. Gli OLED hanno sempre infatti sfruttato emettitori rossi e verdi fosforescenti, ma per il blu si erano usati emettitori fluorescenti. Più longevi, certo, ma inefficienti dal punto di vista energetico. Tale tecnologia, fino ad ora, sprecava addirittura il 75% dell’energia assorbita. Il passaggio al blu fosforescente grazie alla LG e all’Universal apre quindi l’opportunità di una riduzione dei consumi senza sacrificare luminosità.

Per rendere affidabile il blu fosforescente, LG ha puntato su una soluzione ibrida a due strati. Alla base rimane un emettitore blu fluorescente, noto per la sua stabilità. Sopra, un secondo strato PHOLED ad alta efficienza, capace di abbattere i consumi fino al 15%. Un’architettura definita “Hybrid Tandem OLED” che segna il debutto di una nuova generazione di pannelli. L’adozione iniziale riguarderà i dispositivi di piccole dimensioni: smartphone, tablet, notebook e visori. Un settore affamato di autonomia e performance, dove anche un piccolo risparmio energetico può fare la differenza. LG ha scelto di partire da lì per mettere alla prova la nuova frontiera dell’OLED, forte di un sistema che promette efficienza e affidabilità insieme.

Arrivare a creare un pannello LG PHOLED

LG punta a creare un pannello completamente PHOLED, con emettitori fosforescenti per rosso, verde e blu. Una sfida che LG affronta con determinazione, consapevole proprio dei vantaggi energetici e produttivi. I tempi per questo traguardo non sono stati dichiarati, ma il Vice Presidente Soo-young Yoon si è detto ottimista. La visione del “Dream OLED” è più vicina che mai. La prima dimostrazione pubblica dei nuovi pannelli è prevista per l’11 maggio al SID 2025 di San Jose, in California. Tutti i riflettori saranno puntati su LG Display, pronta a rivendicare la leadership nel mondo OLED con l’arma che finora era mancata: l’efficienza del blu.