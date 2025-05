Samsung Galaxy S25 Ultra è il più venduto in famiglia, Apple cresce con iPhone 16e

I numeri del mercato smartphone per quanto riguarda lo scorso mese di marzo sono stati molto interessanti, soprattutto tenendo d’occhio Samsung ed Apple. L’azienda sudcoreana ha sviluppato ottimi numeri grazie al suo dispositivo di punta, il Galaxy S25. Apple non è stata da me non soprattutto grazie al nuovo modello iPhone 16e.

L’Ultra è il modello Samsung più venduto

Sarebbero 20,2 milioni i dispositivi di Samsung venduti globalmente durante lo scorso mese di marzo, risultato che segna una netta crescita rispetto al mese di febbraio precedente. Il merito di questo risultato appartiene soprattutto al top di gamma Galaxy S25 Ultra, che è andato oltre i 5 milioni di unità vendute. Ottimi anche i risultati degli altri due modelli della famiglia S25 che insieme hanno totalizzato 4,08 milioni di unità vendute.

Guardando infatti al secondo mese di vendita effettiva, che viene considerato da molti analisti un parametro più affidabile, il Galaxy S25 ha fatto segnare un risultato più debole del 10% rispetto al Galaxy S24. Questo potrebbe indicare una domanda in fase di rallentamento dopo il primo entusiasmo iniziale.

Apple corre con il nuovo iPhone 16e

Ottimi anche i numeri di Apple che con ben 18,96 milioni di iPhone a marzo, porta i risultati in grande crescita rispetto a marzo 2024. Il merito va attributo soprattutto al nuovissimo iPhone 16e, la versione più accessibile della gamma, che ha già raggiunto 2,19 milioni di unità vendute in poco più di un mese.

Sono stati registrati numeri ottimi soprattutto in alcuni mercati come quello indiano e quello degli Stati Uniti. Il calo unico è stato registrato solo in Cina. In sette mesi l’intera gamma iPhone 16 è arrivata oltre i 92 milioni di smartphone venduti, anche se i prodotti più scelti da parte del pubblico sono i top assoluti ovvero il modello Pro e il modello Pro Max. Ci saranno comunque aggiornamenti nei prossimi mesi.