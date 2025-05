Truffa pericolosa e costosa per il portafogli degli utenti: ecco il testo da evitare

Una truffa potrebbe essere nascosta dietro l’angolo in ogni momento ed infatti questo è ciò che sta accadendo a più persone ignare del pericolo che corrono.

Come si può vedere nel prossimo paragrafo, ci sono delle parole che potrebbero risuonare rassicuranti ma che in realtà non lo sono.

Truffa: questa promette milioni di dollari ma ovviamente non c’è nulla di vero

Le persone hanno riferito di un testo davvero incredibile, un’opportunità di guadagno di milioni di dollari. Qualcuno ha capito fin da subito che si trattava di una truffa mentre altri sono andati più a fondo nella questione. Il messaggio a tratti Struggente potrebbe condizionare qualche persona che quindi potrebbe anche cascare di fronte ad una finta opportunità di guadagno. Ecco il testo completo:

“Buona giornata,

Ti prego di essere onesto con me. Mi chiamo Mrs. Nancy Diederich, sono una donna in fin di vita che ha deciso di donare ciò che possiede in beneficenza. Ho 75 anni e mi è stato diagnosticato un cancro circa quattro anni fa, subito dopo la morte di mio marito.

Sono stata spinta a donare ciò che ho ereditato dal mio defunto marito per una buona causa, piuttosto che permettere ai suoi parenti di sperperare il denaro guadagnato con fatica da mio marito.

Mentre giaccio nel mio letto di malattia, desidero che tu mi aiuti a realizzare il mio ultimo desiderio sulla Terra, che sarà anche molto vantaggioso per te. Voglio lasciare in eredità una somma totale di 5,5 milioni di dollari a te, con l’intenzione che tu ne distribuisca una parte a un ente di beneficenza per me e il resto lo tenga per te e la tua famiglia. Ti darò istruzioni su come suddividere tutto.

Cordiali saluti,

Mrs. Nancy Diederich“.

Il consiglio è ovviamente quello di non rispondere a messaggi del genere ma anche di non scaricare eventuali allegati presenti all’interno della mail.