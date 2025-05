Toyoda frena sull’elettrico Toyota: la vera sportiva è la termica

Akio Toyoda non è certo un dirigente come tanti, è un pilota con la passione nel sangue. Quando parla di auto sportive, lo fa da chi le ha vissute al limite, sul filo dell’asfalto. In una recente intervista, il presidente onorario di Toyota ha ribadito un concetto che non smette di dividere l’industria: le auto elettriche non sono ancora pronte a divertire davvero. Non si tratta di nostalgia, ma di sensazioni. Secondo lui, una sportiva deve odorare di benzina, deve far tremare il cuore con il rombo del motore. Toyoda non esclude per Toyota del tutto l’evoluzione elettrica, ma non nasconde l’insofferenza. I limiti tecnologici delle BEV in pista sono per lui un ostacolo insormontabile. Autonomie ridotte e pause per ricariche spezzano il ritmo e smorzano l’adrenalina.

La pista non aspetta la ricarica di una Toyota non termica

Toyoda è certo che le vere auto da corsa devono resistere, lottare, sopportare ore di gara senza cedere. Le sportive a batteria, per ora, non reggono. L’elettrico, secondo lui, impone una nuova logica fatta più di numeri che di emozioni. Una corsa potrebbe trasformarsi in un confronto tra colonnine e batterie, non tra piloti e motori. La sua visione affonda le radici nel mondo dell’endurance, quello delle gare di durata. Ed è lì che le BEV mostrano il fianco, incapaci di offrire prestazioni costanti a lungo. Troppo fredde, troppo silenziose, troppo dipendenti dalla ricarica. Per chi vive la pista, l’elettrico Toyota magari toglie il respiro, non lo accelera.

Toyota sta comunque avanzando nell’elettrificazione. Il mercato impone numeri e target, soprattutto in Europa e Cina. Ma il clou del marchio, quello che batte sotto la sigla GR, è ancora tutto termico. La Lexus LBX Morizo RR porta il suo nomignolo da corsa. Un segnale chiaro, quasi personale. L’eredità sportiva di Toyoda non si ferma. Anzi, rilancia. La Celica è pronta a tornare. Un’icona, un nome inciso nella memoria degli appassionati. Grazie alla sua visione, Toyota continua a credere nel piacere di guida. Quello vero, che inizia con una scintilla e finisce con un urlo nel silenzio della pista.