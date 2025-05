HoMobile: trasparenza, semplicità e zero vincoli

Nel contesto sempre più complesso della telefonia mobile, HoMobile si distingue con un’offerta unica e senza sorprese. Ogni cliente potrà infatti contare su 200GB, minuti e SMS illimitati a soli 8,99€ al mese, una proposta chiara che non nasconde costi extra. L’attivazione ha un valore a partire da 2,99€ , in base all’operatore di provenienza, mentre la SIM è gratuita. Per iniziare, basta una ricarica di 9€, il credito poi verrà scalato per coprire il primo rinnovo. Il costo totale iniziale, quindi, è di 11,99€.

HoMobile: tecnologia alla portata di tutti e rete sempre più veloce

Chi cerca una soluzione ancora più rapida può scegliere la versione digitale dell’offerta, ovvero l’eSIM. Con appena 1,99€ in più infatti, è possibile attivare la propria linea in pochi minuti, senza attendere la consegna fisica della SIM. L’intera operazione può essere gestita tramite l’app, che permette anche di ricaricare, controllare i consumi e modificare le impostazioni. L’approccio di HoMobile è pensato per mettere al primo posto la libertà del cliente. Non sono richiesti né IBAN né carta di credito per il rinnovo mensile. L’utente decide come e quando ricaricare, senza penali in caso di recesso. E se l’offerta non dovesse soddisfare? Nessun problema! Si può chiedere il rimborso entro 30 giorni.

Ma non è tutto! Poiché la velocità non è un lusso, ma un diritto. È proprio questo che l’ operatore dimostra con una connessione 4G stabile e rapida fino a 60Mbps. Per chi invece vuole di più, è disponibile l’opzione 5G a soli 1,29€ in più al mese. Si attiva e disattiva liberamente dall’app, secondo le necessità del momento. Anche all’estero, l’offerta continua a essere vantaggiosa. Nei paesi dell’Unione Europea si possono usare minuti e SMS come in Italia, con 11,40GB disponibili per navigare. Le ricariche si effettuano facilmente online, nei 3.000 punti vendita convenzionati o attivando la comoda autoricarica mensile.

Non meno importante è la sicurezza. I servizi digitali a pagamento, spesso attivati involontariamente, sono bloccati di default. L’utente può scegliere se abilitarli, mantenendo il pieno controllo del proprio credito. Insomma con HoMobile, telefonare, navigare e gestire il proprio piano diventa finalmente semplice, economico e sicuro.