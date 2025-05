WindTre: ecco come ottenere 5G gratis

I clienti WindTre con SIM prepagata possono accedere ad un vantaggio estremamente utile. Tutti coloro che non hanno ancora attivato un’offerta compatibile con il 5G potranno abilitare gratuitamente la rete di nuova generazione. Per farlo basterà recarsi nei negozi dell’operatore. L’iniziativa, “5G Gratis”, è attivabile fino al 4 giugno. L’offerta è a costo zero mensile. Inoltre, non ha scadenza. È importante sottolineare che per accedere a tale opzione è necessario che sia disponibile copertura alla rete e che si utilizzi uno smartphone compatibile. Non è necessario modificare la propria offerta principale. Inoltre, la navigazione risulta più veloce nelle aree affollate, grazie a una priorità di accesso garantita.

WindTre: nuova opzione per il 5G

Dopo l’attivazione, si riceverà un SMS di conferma. Nel caso l’utente stia già utilizzando un’opzione 5G a pagamento, potrà disattivarla. Per poi sostituirla con l’opzione gratuita. Mantenendo così attivo l’accesso alla rete veloce. Si segnala però che, disattivando l’opzione a pagamento, si perderanno i 5 Giga extra che essa includeva.

Per i clienti che ancora non possiedono un dispositivo 5G, WindTre propone smartphone compatibili a partire da 0 euro al mese. Ciò con un anticipo di 19,99 euro. Oppure, in alcune situazioni, senza anticipo se si sceglie il pagamento tramite conto corrente o IBAN. Il pagamento è suddiviso in 36 rate mensili. Tra i modelli in promozione ci sono TCL 60R 5G, VIVO Y29s 5G, VIVO Y28s 5G e ZTE Blade A75 5G. È previsto un costo di attivazione della rateizzazione pari a 6,99 euro una tantum.

I clienti di WindTre in possesso di una vecchia SIM 3G dovranno sostituirla con una SIM 4G per poter usufruire del 5G gratis. Tale sostituzione sarà offerta gratuitamente fino al prossimo 4 giugno. Infine, se l’offerta attuale del cliente non prevede il supporto alla rete LTE, il rivenditore dovrà verificare la necessità di aggiornare il piano tariffario. Se il cambio sarà necessario, l’attivazione del 5G potrà essere completata dopo 48 ore. Ciò tornando in negozio o contattando il Servizio Clienti 159.