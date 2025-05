Intel Lunar Lake: nuovi driver grafici migliorano fino al 25% le prestazioni nei giochi

Lunar Lake

Intel ha avviato la distribuzione di nuovi driver grafici per la piattaforma Lunar Lake, con un incremento delle prestazioni in ambito gaming fino al 25% su alcuni titoli, secondo quanto riportato online. L’ottimizzazione rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza Intel nel settore grafico integrato.

Ottimizzazione per le GPU Xe2 integrate nei chip Lunar Lake

I nuovi driver, già disponibili per i partner OEM e in fase di rilascio per il pubblico, migliorano sensibilmente l’efficienza e le performance delle GPU Xe2, l’architettura grafica integrata nei processori Intel Core Ultra di nuova generazione. Questi miglioramenti riguardano soprattutto il gaming a risoluzione Full HD, il target principale per i dispositivi ultrabook e portatili sottili.

Intel ha dichiarato che i miglioramenti derivano da interventi diretti nella gestione delle risorse, compilazione degli shader e bilanciamento dei carichi di lavoro grafici, senza modifiche hardware. Il lavoro si inserisce nel piano più ampio di ottimizzazione software per le GPU integrate, su cui l’azienda sta puntando da diverse generazioni.

I test interni condotti da Intel mostrano aumenti di prestazioni variabili tra il 10% e il 25% in base al titolo, rispetto ai driver precedenti. In particolare, titoli come Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy e Forza Horizon 5 registrano framerate più stabili e minore latenza in fase di rendering.

Il miglioramento risulta più evidente su configurazioni con RAM LPDDR5X e display a 1080p, contesto tipico dei laptop equipaggiati con Lunar Lake. L’obiettivo è offrire un’esperienza di gioco più fluida anche su sistemi con GPU integrata, riducendo il gap rispetto alle soluzioni con schede dedicate entry-level.

L’intervento sui driver risponde alla crescente domanda di esperienze di gioco su portatili leggeri, dove il consumo energetico e la dissipazione termica sono vincoli critici. Le GPU Xe2 sono progettate per ottimizzare le prestazioni per watt, e l’aggiornamento rafforza questa direzione.

Lunar Lake rappresenta la nuova generazione di SoC Intel a basso consumo, pensata per competere con soluzioni ARM e Apple Silicon nel segmento ultraportatile. Le migliorie ai driver rafforzano il posizionamento dei chip Intel anche per l’utenza occasionale che vuole giocare senza una GPU dedicata.

Intel ha iniziato la distribuzione dei driver aggiornati ai principali produttori di notebook, che potranno includerli nei futuri aggiornamenti software o driver pack preinstallati. La versione pubblica sarà disponibile sul sito ufficiale Intel nelle prossime settimane, compatibile con Windows 11.

Gli utenti interessati potranno installare manualmente i driver, ma l’azienda consiglia di attendere il rilascio attraverso i canali OEM per evitare possibili conflitti con le configurazioni personalizzate dei produttori. È prevista anche una versione ottimizzata per Windows Update.