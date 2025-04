Intel: CPU coperte da garanzia anche se overcloccate, ma solo in questo caso

A quanto pare la nota azienda tinta di blu sta per fare la storia, Intel infatti ha reso l’overclocking protetto da garanzia, infatti, l’azienda ha lanciato il profilo 200S Boost, si tratta nello specifico di preset contenuto nel BIOS che permette agli utenti di spingere il proprio processore oltre i limiti di fabbrica senza però avere paura di invalidare la copertura legata alla garanzia, l’azienda infatti ha confermato che è utilizzare questi profili, è completamente coperto da garanzia standard di tre anni, rendendo di fatto la pratica disponibile anche agli utenti meno esperti che non vogliono rischiare costosi danni alla propria dotazione hardware.

Miglioramenti nelle velocità

Questi profili vanno nello specifico a portare miglioramenti sostanziali su diversi fronti: il clock del fabric passa da 2,6 GHz a ben 3,2 GHz, mentre la connessione die-to-die viene potenziata da 2,1 GHz fino a 3,2 GHz, il cambiamento più evidente però si ha con la gestione della memoria, con un incredibile salto da 6400 MT/s a 8000 MT/s, il tutto conservando voltaggi controllati: VccSA non va oltre i 1,20V, mentre sia VDD2 che i voltaggi dei moduli VDDQ e VDD rimangono sotto al di sotto di 1,4V.

L’azienda ha fatto sapere che il supporto è garantito esclusivamente per i processori appartenenti alla serie Core Ultra 200K, escludendo quindi i modelli privi di tale suffisso, in eguale misura, la compatibilità è ristretta anche alle schede madri Z890, sebbene non tutti i modelli siano supportati a causa di limitazioni hardware.

La procedura per attivare questo profilo è relativamente semplice, bisogna innanzitutto aggiornare il BIOS della propria scheda madre all’ultimo aggiornamento disponibile, dopodiché bisognerà accedere alla sezione overclocking all’interno della quale sarà possibile attivare il profilo Intel 200S Boost, il quale nei risultati dei test ha mostrato dei miglioramenti pratici delle prestazioni di gioco quantificabili intorno al 7% in più, un valore decisamente ottimo dal momento che si tratta comunque di una modifica presente di fabbrica e non amatoriale.