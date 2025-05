Samsung tra luci e ombre: S25 Ultra domina, ma la serie rallenta

Anche se il Galaxy S25 Ultra si conferma il dispositivo più venduto di marzo, Samsung sembra attraversare comunque una fase altalenante. Il marchio ha chiuso il mese con 20,29 milioni di unità vendute in tutto il mondo, un risultato che segna una leggera ripresa rispetto a febbraio (+5%). Mostra però anche un calo del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’intera serie Galaxy S25 ha totalizzato 9,16 milioni di vendite nei primi due mesi, di cui 2,41milioni per il modello standard, 1,67 per il Plus e ben 5,08 milioni per l’Ultra. Numeri superiori rispetto ai GalaxyS24, ma che nascondono un andamento non troppo positivo se si guarda nel dettaglio.

Apple accelera: iPhone 16e aumenta le vendite globali mentre Samsung affronta una situazione diversa

Prendendo come riferimento il secondo mese di disponibilità commerciale la nuova serie S25 ha venduto il 10% in meno rispetto alla generazione precedente. Un dato che suggerisce una risposta più lenta del mercato, nonostante il netto miglioramento nel totale cumulato. Le differenze nei calendari di lancio contribuiscono a rendere tale tendenza più chiara. Si nota infatti che il top di gamma Ultra spinge, mentre il resto della serie fatica a decollare. Insomma, la ripresa per Samsung c’è, ma non è ancora stabile.

Mentre Samsung rallenta, Apple compie un passo deciso in avanti. Le vendite di iPhone hanno raggiunto infatti 18,96 milioni di unità a marzo, con un aumento annuo del 12% e una crescita del 10% rispetto a febbraio. I risultati principali arrivano grazie al nuovo iPhone 16e, modello introdotto sul mercato a fine febbraio. In poche settimane lo smartphone ha già totalizzato 2,19 milioni di unità vendute, avvicinandosi ai 2,22milioni dell’iPhone16 base.

In più si è rivelato particolarmente apprezzato in mercati emergenti come l’India, dove le vendite sono aumentate del 22%. Anche in Europa e negli Stati Uniti il trend è positivo. Invece la Cina segna un calo del 4%. L’intera linea iPhone 16 ha accumulato 91,91 milioni di unità nei primi sette mesi, con un leggero calo rispetto alla serie 15, ma i modelli premium restano dominanti. Per fare un esempio solo il 16 Pro Max copre il 34% del totale.