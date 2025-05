EA la crisi è servita: cancellati Titanfall e 400 posti di lavoro

Il mondo dei videogiochi si esalta attraversando un periodo decisamente particolare e di profondi cambiamenti, la notizia di cui vi parliamo oggi riguarda un colosso del settore conosciuto da tutti, si tratta di Electronic Arts che si è resa nuovamente protagonista di un taglio netto ai costi operato su progetti e personale, l’ennesima notizia di cui si rende nota dopo quella che l’aveva già riguardata nel 2023, questa volta nello specifico a pagarne le spese è stato uno studio associato conosciuto sotto il nome di Respawn Entertainment.

Addio progetto e personale

Nello specifico, l’azienda in questione si traduce nell’eliminazione immediata di circa 300 o 400 posizioni lavorative di cui un centinaio proprio presso lo studio descritto sopra, si tratta di uno studio che stava lavorando ad un titolo che purtroppo è stato cancellato proprio per tagliare i costi, stiamo parlando di un nuovo Titanfall non ancora annunciato, Nello specifico, però, la società stava lavorando a due versioni di questo titolo per poi decidere quale portare avanti, solo che una di queste era già stata cancellata all’inizio dell’anno mentre quest’ultima era ancora in corso d’opera ma è stata rimossa a sua volta, il progetto era ancora in una fase di sviluppo embrionale.

Lo studio in questione ha dichiarato che ora concentrerà tutte le proprie risorse su titoli già presenti come Apex Legends e Star Wars Jedi, due franchise sui quali l’azienda sembra nutrire una fiducia maggiore rispetto a quello che era in produzione.

Si tratta dunque dell’ennesimo colpo diretto ad un mondo che sta vedendo un periodo di crisi iniziato ormai tanto tempo fa che non sembra dare segno di inversione nonostante i numeri per quanto riguarda i videogiochi non sono poi così negativi, sicuramente l’assetto geopolitico attuale non aiuta dal momento che rende i mercati instabili e ovviamente porta le aziende a volersi tutelare e non scoprirsi troppo.