Alexa+ debutta ufficialmente: oltre 100.000 accessi alla nuova frontiera dell’assistenza vocale

Il futuro dell’assistenza vocale passa da Alexa+. Amazon infatti ha iniziato la distribuzione della sua versione potenziata, e già oltre 100.000 utenti stanno testando le nuove funzionalità. L’annuncio è arrivato durante l’ultima call sugli utili dell’azienda, per voce del CEO Andy Jassy. Nonostante il numero sembri limitato rispetto ai 600 milioni di dispositivi Alexa in circolazione, si tratta di un banco di prova fondamentale per il futuro della tecnologia.

Alexa+ è il primo grande passo verso l’adozione di modelli linguistici avanzati in dispositivi di uso quotidiano. A differenza della versione tradizionale, ora l’assistente è capace di sostenere conversazioni più naturali, eseguire azioni complesse e integrare applicazioni di terze parti. L’obiettivo dichiarato è quello di cercare di superare i limiti delle interazioni rigide che da anni caratterizzano gli assistenti vocali. In modo da rendere finalmente possibile un dialogo più umano e contestualizzato.

Concorrenza accesa: Apple rincorre, ma Amazon accelera con Alexa+

La vera novità introdotta è rappresentata da Nova Act, un agente AI integrato in Alexa+ in grado di navigare sul web e controllare il browser per conto dell’utente. Tale funzione punta a espandere le capacità operative dell’assistente digitale, permettendogli di svolgere attività complesso. Secondo Jassy, la precisione di questi nuovi agenti varia oggi tra il 30% e il 60%, ma l’obiettivo a breve termine è di raggiungere il 90%.

Mentre Amazon sperimenta sul campo, Apple cerca ancora di adattare Siri a un nuovo modello basato sull’IA. A tal proposito, il CEO Tim Cook ha ammesso che l’azienda ha bisogno di ulteriore tempo per completare il lavoro. Insomma, la trasformazione degli assistenti vocali in veri agenti intelligenti si sta rivelando più complessa del previsto. Un ostacolo importante da superare riguarda l’integrazione tra i modelli linguistici e le funzioni pratiche. Affinché un assistente possa leggere messaggi, impostare promemoria o interagire con app, servono connessioni profonde con sistemi preesistenti. Alcuni utenti storici segnalano già un calo di prestazioni nella versione attuale di Alexa. Altri, invece, notano che la comprensione vocale è ancora imprecisa, nonostante un hardware all’altezza.

Una cosa è certa, l’intelligenza artificiale promette di cambiare radicalmente il nostro rapporto con la tecnologia, ma il cammino è appena iniziato. Alexa+ potrebbe essere il primo tassello di un cambiamento epocale, ma serve tempo per garantire affidabilità, precisione e accessibilità.