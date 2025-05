Sony Xperia 1 VII: svelati chip, RAM e sistema operativo

Mentre il mercato degli smartphone Android continua a essere dominato da pochi grandi nomi, Sony resta in campo, fedele a una visione personale della tecnologia mobile. Pur con una presenza ridotta rispetto al passato, l’azienda giapponese dimostra di non voler abbandonare la sfida, e lo fa con il nuovo Xperia 1 VII. Il dispositivo è stato individuato nel database di Geekbench, una delle piattaforme di benchmarking più note, confermando alcune specifiche chiave. Il cuore dello smartphone sarà il nuovo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, accompagnato da 12 GB di RAM e dal sistema operativo Android 15. Nonostante il silenzio ufficiale il suo lancio sembra sempre più vicino.

Sony Xperia 1 VII: la fotografia resta centrale, Exmor T su tutti i sensori

Al di là delle prestazioni, Xperia 1 VII si presenta come un’evoluzione contenuta, ma mirata. Le immagini CAD trapelate giorni fa mostrano un design praticamente identico a quello del modello attuale, l’Xperia 1 VI. Le dimensioni sono leggermente cambiate. Il nuovo modello infatti sarà più largo e spesso, ma appena più basso, mantenendo il display fermo a 6,5 pollici. Anche sul fronte estetico, Sony resta fedele al suo stile sobrio e tecnico. Il telefono è stato fotografato durante la certificazione presso la NCC in una colorazione viola già vista in passato, a cui si affiancheranno probabilmente le classiche varianti in nero e verde militare.

L’aspetto fotografico, da sempre punto forte della serie Xperia, riceverà attenzioni particolari. Le indiscrezioni più accreditate parlano di tre fotocamere dotate di sensori Exmor T, una tecnologia sviluppata da Sony per le proprie fotocamere professionali. Le risoluzioni dovrebbero restare invariate rispetto al modello precedente. Ovvero si parla di 52 megapixel per la principale, 12 per la ultra grandangolare e 12 per il teleobiettivo. La scelta di mantenere continuità nelle specifiche tecniche fa pensare dunque a un perfezionamento dell’esperienza d’uso, più che a un cambio radicale.

Come detto, il suo debutto è atteso a giorni. Xperia 1 VI venne presentato a metà maggio e il tempismo sembra destinato a ripetersi. I dettagli sul prezzo restano ancora ignoti, ma si può ipotizzare una fascia premium. Resta da capire se Sony riuscirà, stavolta, a superare i limiti di distribuzione e a riconquistare almeno una parte del pubblico.