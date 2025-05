Citroen e-C3: ecco la versione da 20mila euro

La nota azienda l’aveva anticipato nel corso della presentazione della sua nuova gamma di automobili e ora ha mantenuto la propria parola, è stata infatti annunciata una nuova versione dei potenziata della Citroën e-C3 dedicata per l’appunto ad un utilizzo più da città piuttosto che per percorrenza più lunghe, la vettura in questione arriverà presto sul mercato e godrà di conseguenza di un prezzo decisamente più accessibile rispetto alla controparte.

Caratteristiche

L’azienda non ha ancora rilasciato la lista con le specifiche tecniche ufficiali della vettura, però qualche dettaglio già lo sappiamo, la nuova e-C3 “entry level” potrà contare su di un motore elettrico con una potenza di 82 CV. A titolo di riferimento, il modello attualmente in vendita offre 113 CV.

Per quanto riguarda l’alimentazione della vettura, quest’ultima potrà contare su celle al litio ferro fosfato in grado di garantire una capienza di 30 kWh che garantiranno un’autonomia di circa 200 km.

L’autonomia di conseguenza, come potete intuire, non sarà il punto forte di questa vettura, ma indica bene la fascia di utenza a cui quest’ultima è destinata, per l’appunto parliamo di utenti che sfruttano l’automobile nella stragrande maggioranza del tempo in città e magari si concedono qualche spostamento più lungo verso qualche altra città limitrofa.

Il punto di forza invece risulta essere il prezzo, trattandosi per l’appunto di un modello caratterizzato da prestazioni e caratteristiche tecniche inferiori rispetto alla sorella maggiore, ovviamente gode di un prezzo inferiore, si parla infatti di una cifra leggermente al di sotto dei 20.000 €, un prezzo tutto sommato coerente con la natura del veicolo, dal momento che si tratta di una vettura votata unicamente ad un uso cittadino che non deve fare di più e soprattutto non deve fare di meno.

Non rimane che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutte le specifiche tecniche nel dettaglio e la dotazione presente all’interno dell’abitacolo.