TIM Power a maggio 2025 con 300GB in 5G tutti i mesi, ecco i prezzi

TIM rinnova la sua offerta con tre proposte speciali pensate appositamente per gli utenti provenienti da Iliad e operatori virtuali. Si tratta delle tariffe Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy, tutte accomunate da un vantaggio immediato: il primo mese è sempre gratuito, consentendo di testare liberamente il servizio.

Power Special: la proposta con 300 GB in 5G

Tra le offerte disponibili, la più generosa per quantità di dati è la Power Special. Questa tariffa costa 9,99€ al mese e offre ben 300 GB di navigazione in 5G, ideali per chi usa molto internet fuori casa, guarda spesso contenuti in streaming o lavora online. Oltre ai dati, sono inclusi minuti illimitati e 200 SMS al mese, perfetti per comunicare in piena libertà.

Power Iron: la soluzione economica con 150 GB in 4G

Chi cerca un compromesso più conveniente può optare per la Power Iron, attivabile a soli 6,99€ al mese. Minuti e messaggi non cambiano rispetto a quanto visto nell’offerta precedente, ma è chiaro che ci sono dei contenuti in meno visto il prezzo: ecco 150GB in 4G tutti i mesi, un quantitativo comunque fuori dalla norma.

Power Supreme Easy: equilibrio con 200 GB in 4G a 7,99€

Una via di mezzo molto interessante è rappresentata dalla Power Supreme Easy, disponibile al costo mensile di 7,99€. Anche in questo caso si hanno a disposizione minuti illimitati e 200 SMS, con una dotazione dati di 200 GB in 4Gogni mese. Questa offerta è studiata per chi desidera una buona quantità di giga senza arrivare ai 300 GB della Power Special.

Come attivare queste offerte

Le tre promozioni TIM possono essere richieste esclusivamente dagli utenti che decidono di portare il proprio numero da Iliad o da un operatore virtuale, quindi non da clienti provenienti da altri grandi operatori come Vodafone o WindTre. L’attivazione è semplice e immediata, con il vantaggio aggiuntivo del primo mese completamente gratis.

Queste offerte rappresentano dunque un’occasione concreta per cambiare operatore, risparmiando e usufruendo di una quantità generosa di giga e chiamate.