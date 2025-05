Amazon regala Apple iPad Air con un’offerta SHOCK

Amazon abbassa nuovamente il livello di spesa per l’acquisto di Apple iPad Air, infatti in questi giorni il consumatore si ritrova a poter approfittare di una promozione con la quale riuscire a spendere poco sull’acquisto di uno dei tablet più amati e richiesti dal pubblico nazionale, e non solo.

La promozione di cui vi parliamo oggi risulta essere applicata direttamente su Apple iPad Air, nella variante da 11 pollici di diagonale, con alle sue spalle 128GB di memoria interna. Il quantitativo lo possiamo considerare come quello base, la versione più “economica” che potete trovare attualmente sul mercato, dettata anche dalla presenza della sola connettività WiFi, e dall’impossibilità di collegarsi alla rete sfruttando una eSIM o una connessione dati.

Amazon, il prezzo di Apple iPad Air è in caduta libera

Nuovo prezzo basso, anzi bassissimo, a disposizione di tutti gli utenti che vogliono avere la massima libertà di accesso ad uno dei prodotti più richiesti del momento, Apple iPad Air, nella variante di cui vi stiamo parlando nell’articolo stesso, può essere vostro con un risparmio di circa 20 euro, portando ad una spesa finale complessiva di 699 euro. Aprite questo link per l’acquisto.

Il dispositivo non presenta grandi novità da un punto di vista puramente estetico, con nella parte posteriore un sensore fotografico da 12 megapixel, ma allo stesso tempo progressi tecnologici notevoli, come il supporto al WiFi 6E, per una velocità di connessione superiore al passato, oppure il touch ID, per essere sempre sicuri di poter accedere al sistema in sicurezza, passando ovviamente per la presenza del chip M3, il più avanzato per questa fascia di prezzo e tipologia di prodotto attualmente in circolazione.