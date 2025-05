Truffa online molto difficile da scoprire: è in grado di derubare chiunque

Avere a che fare con le truffe è diventato ormai un classico per tutti gli utenti che usano il web.quello che sta succedendo in queste ore purtroppo è un déjà-vu, con una truffa che addirittura sarebbe stata in grado di derubare anche le persone più esperte. In basso ci sono tutte le informazioni del caso.

La truffa si articola su due messaggi diversi, ognuno dei quali può fregarvi distintamente

È capitato già più volte di ritrovarsi a leggere un messaggio che sembra preannunciare un pericolo imminente o un semplice avviso per evitarne uno. Oggi però si tratta di una truffa, un inganno che potrebbe in ogni momento fregare anche le persone più attente e soprattutto esperte in tale materia. Questo è il primo testo di cui si sta discutendo in queste ore:

“Caro cliente Microsoft, il tuo dispositivo ha un malware

Ciao [MAIL VITTIMA]

Microsoft consiglia di installare software antivirus per proteggere te e la tua famiglia. Prendiamo le decisioni migliori per la tua sicurezza.

E ora divertiti con la nuova Email Microsoft!

Cordiali saluti,

Il team Microsoft.

Proteggi il mio dispositivo“.

L’altro messaggio si è diffuso ugualmente in queste ore ed è stato in grado di fregare le persone, anche quelle più esperte che credevano di avere la situazione sotto controllo. Ecco il testo:

“Google

Il tuo account è stato temporaneamente sospeso!

Avviso finale, [MAIL VITTIMA]

Ti informiamo che il tuo account Google è stato temporaneamente sospeso.

Dopo diversi tentativi di contattarti senza risposta, abbiamo preso questa decisione per proteggere la tua sicurezza, in quanto potrebbe esserci una potenziale minaccia, come un virus o un malware.

Per proteggere le tue informazioni, adotta misure immediate per proteggere il tuo account.

Riattivazione dell’account necessaria: rispondi entro le prossime 48 ore per impedire l’eliminazione definitiva del tuo account e di tutti i dati correlati.

Grazie per la tempestiva attenzione prestata a questa questione, al fine di evitare interruzioni dei tuoi servizi Google.”