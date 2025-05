Gemini, novità su iPhone: ecco i widget per la schermata Home

Dopo i comandi rapidi per la schermata di blocco, il Centro di Controllo e il tasto Azione, Google porta nuovi widget di Gemini su iPhone, rendendo ancora più diretto l’accesso all’assistente AI. L’obiettivo è chiaro: offrire un’interazione immediata e funzionale, anche dalla Home.

Due nuovi widget per la schermata principale

Con l’ultimo aggiornamento, Gemini introduce due tipologie di widget:

Widget quadrato (2×2) : si tratta di una griglia con quattro scorciatoie, che consente di: aprire l’app Gemini direttamente con tastiera attiva; attivare il microfono per dettare un prompt vocale; accedere alla fotocamera per allegare un’immagine alla richiesta; lanciare l’esperienza a schermo intero “Gemini Live”. Il logo nell’angolo superiore sinistro cambia leggermente colore a seconda della versione utilizzata: blu/viola per gli utenti standard, rossastro per gli abbonati a Gemini Advanced .

Widget rettangolare : propone una barra con la scritta “Chiedi a Gemini” e un microfono. Sotto, altre due scorciatoie: una per caricare documenti dal file picker di sistema; l’altra per accedere alla galleria fotografica del dispositivo.



Un design coerente con l’app Google

Entrambi i widget richiamano lo stile dell’app Google, in particolare quello della Ricerca. È una scelta estetica che mantiene coerenza visiva e risponde alle richieste degli utenti iOS più affezionati alla suite di app di Mountain View. Tuttavia, resta ancora assente una versione ottimizzata per iPad, anche se la domanda continua a crescere, soprattutto dopo il supporto già attivo per i tablet Android.

Gemini presto integrato in iOS, forse

A rendere il tutto più interessante c’è una voce clamorosa, confermata indirettamente da Sundar Pichai: durante un’audizione al Congresso degli Stati Uniti, il CEO di Google ha lasciato intendere che Gemini potrebbe essere integrato in una futura versione di iOS, segnando un passaggio epocale nel rapporto tra Apple e gli assistenti AI di terze parti.

Per il momento, gli utenti iPhone possono aggiornare l’app di Gemini e iniziare a usare i nuovi widget dalla Home per rendere l’assistente ancora più accessibile, in attesa delle prossime evoluzioni.