Gemini si prepara a stupire: Google aumenta le aspettative per l’I/O 2025

L’annuncio non arriva da un palco o da una conferenza, ma da una semplice email. Eppure, la newsletter di aprile inviata agli abbonati di Gemini Advanced ha avuto un impatto forte. Google non si è limitata a riepilogare le ultime novità del suo assistente AI, come ha fatto nei mesi precedenti. Questa volta ha offerto una finestra sul futuro, stuzzicando l’attenzione in vista del prossimo Google I/O, fissato per il 20 e 21 maggio 2025. Nell’email si promettono aggiornamenti importanti che mirano a trasformare profondamente l’esperienza d’uso di Gemini.

Gemini: un presente già ricco apre la strada a un futuro ancora più ambizioso

La comunicazione è avvenuta tramite un messaggio chiaro e privo di incertezze: presto l’assistente sarà più intelligente, più utile e più personale. Google parla apertamente di un aumento della personalizzazione, di un netto potenziamento della produttività e di nuove modalità d’interazione con l’intelligenza artificiale. Anche se alcuni dettagli restano avvolti nel mistero, non mancano indizi per delineare un quadro più ampio. Molti osservatori ritengono che tra le novità possano esserci funzionalità legate a Project Astra, tra cui la memoria delle conversazioni e la comprensione del contesto in tempo reale. È possibile poi che vengano ufficializzati nuovi modelli linguistici o che le versioni sperimentali 2.5 Pro e Flash escano finalmente dalla fase di test.

Mentre cresce l’attesa per il Google I/O, l’assistente Gemini continua a evolversi. Tra i recenti sviluppi vi è poi anche il rilascio di Veo 2, un modello per la generazione video che rappresenta un passo avanti nell’integrazione tra AI e contenuti multimediali. Su Android, invece, è arrivata la possibilità di condividere schermo e fotocamera durante le sessioni di Gemini Live, una funzione alimentata proprio dalla tecnologia Project Astra.

Chi utilizza la versione gratuita inizia a ricevere queste funzioni, già attive per gli abbonati. Non meno rilevante è il modello Gemini 2.5 Pro, in grado di gestire fino a un milione di token nel contesto. Ciò lo rende particolarmente potente quando affiancato a strumenti come Deep Research, Audio Overviews o Canvas, un ambiente interattivo dedicato alla scrittura e alla programmazione. Tutti segnali che indicano come Google stia preparando una svolta strategica. Insomma, l’I/O 2025 sarà molto più di un evento annuale, potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per l’intelligenza artificiale secondo Google.