Star Wars Day, la forza scorre potente nella saga creata da Geroge Lucas

Il 4 maggio si celebra in tutto il mondo lo Star Wars Day e per gli appassionati della saga creata da George Lucas è una festa imperdibile. I fan in tutto il mondo attendono con ansia questa giornata e gli eventi a tema Guerre Stellari sono sempre più diffusi ogni anno che passa.

Il rito di celebrare lo Star Wars Day il 4 maggio nasce in un modo del tutto casuale e non legato direttamente al franchise. Infatti, sembra che tutto risalga ad un fortunato gioco di parole e assonanze.

Nel 1979, il partito conservatore britannico ha acquistato una pagina del London Evening News per fare le proprie congratulazioni a Margaret Thatcher. Al fine di celebrare l’insediamento del Primo Ministro britannico, avvenuto il 4 maggio di quell’anno, scrissero sul quotidiano: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations”.

La frase suona molto simile a “May the Force be with you” (Che la Forza sia con te), iconico saluto che si scambiano i personaggi di Star Wars. L’usanza di celebrare lo Star Wars Day, tuttavia, è molto più recente e risale agli anni 2000.

Le prime celebrazioni ad avere un grande eco mediatico si hanno con l’avvento dei social e nel 2011 si ricorda un grande raduno avvenuto a Toronto, Canada. Considerando l’elevato seguito ottenuto con centinaia di fan impegnati a scambiarsi opinioni sulla saga e a mostrare i propri cosplay, si è capito il vero potenziale dell’evento.

Da allora, ogni anno vengono realizzati tantissimi eventi in tutto il mondo con proiezioni speciali, sconti dedicati al franchise e raduni di appassionati. Non bisogna dimenticare i duelli con le immancabili spade laser e maratone per rivedere una delle tre trilogie che compongono la saga cinematografica. Ogni appassionato celebra lo Star Wars Day a proprio modo, ma insieme diventa una vera e propria dichiarazione d’amore verso una storia che ha cambiato la cultura pop per sempre.