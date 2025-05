Monitor curvo QD-OLED a prezzo shock: -28% su Amazon

Il monitor curvo QD-OLED per gaming Alienware 34 è progettato per una visualizzazione di contenuti sullo schermo per lunghi periodi di tempo. Grazie alle dimensioni con cui è stato progettato diventa una soluzione immancabile per tutti coloro che effettuano lunghe sessioni di gaming e vogliono avere un’esperienza visiva completamente immersiva.

Un prodotto che giunge sul mercato con un ottimo rapporto qualità/prezzo ma che oggi Amazon offre con un prezzo ancora più conveniente. Non a caso, infatti, la promozione attualmente attiva sulla pagina del colosso dell’e-commerce mette a disposizione uno sconto del 28%. Perché non approfittarne?

Altri sconto e codici promozionali sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per risparmiare sull’acquisto di nuovi prodotti.

Monitor curvo QD-OLED oggi in offerta su Amazon

Mettete da parte il vostro vecchio monitor se volete portare avanti esperienze di gioco uniche e coinvolgenti grazie a un monitor da 34 pollici. Non a caso, parliamo di un dispositivo caratterizzato da un’ampia copertura cromatica di livello cinematografico DCI-P3 con un angolo di visione e colori perfetti.

Avete sempre desiderato portare a termine sessioni di gaming senza paragoni? Oggi grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium Pro e la certificazione VESA AdaptiveSync Display di cui dispone questo monitor curvo QD-OLED è possibile sperimentare sempre esperienze di gioco uniche

Inoltre, per ottimizzare l’esperienza d’uso il costruttore ha implementato un’apposita funzione per visione notturna che permette di aumentare la visibilità migliorando la nitidezza e il contrasto durante le scene di gioco con scarsa illuminazione. Quale momento migliore se non questo, dunque, per procedere con l’acquisto?

Approfittando subito dello sconto attualmente messo a disposizione da Amazon potete acquistare questo monitor QD-LED per gaming Alienware 34 a un prezzo vantaggioso. Nello specifico, lo sconto del 28% sul prezzo di listino fa scendere il prezzo finale a soli 647,84 euro. L’offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento!