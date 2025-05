Come proteggersi dalle truffe con le chiavette USB

Al giorno d’oggi, la voglia di comprare dispositivi di archiviazione a prezzi bassi è davvero forte. Soprattutto su piattaforme come Amazon. Qui infatti è molto facile trovare prodotti da creatori sconosciuti che costano due spicci e che sembrano troppo belli per essere veri. Spesso questi dispositivi, come le chiavette USB o gli hard disk esterni, arrivano a casa e, inizialmente, sembrano funzionare come promesso. Ossia il sistema operativo riconosce la capacità indicata. Ma subito dopo si scopre che si tratta di una truffa ben realizzata.

Il software ValiDrive è utile per proteggersi dalle truffe

Il trucco, infatti, è più subdolo di quanto possa sembrare. Il drive sembra funzionare normalmente. Ma quando si cerca di riempirlo con file di grandi dimensioni, si scopre che il dispositivo si ferma ben prima di raggiungere la capacità promessa. In alcuni casi, un’unità dichiarata come da 1 o 2 terabyte può avere in realtà solo 64 GB di memoria. Inoltre la situazione peggiora quando il sistema operativo continua a “registrare” i dati. Tuttavia questi non vengono mai effettivamente scritti sul dispositivo. Sebbene i file appaiano presenti, in realtà sono vuoti e inutilizzabili.

Per fortuna esiste un modo per difendersi da questa truffa. Un programmatore, dopo aver testato diversi dispositivi sospetti, ha sviluppato ValiDrive. Questo è un software gratuito che permette di verificare la reale capacità di un drive USB. Lo strumento funziona provando 576 indirizzi casuali nella memoria del dispositivo, cercando di scrivere e leggere i dati. Se il drive è autentico, tutti gli indirizzi dovrebbero risultare validi. In questo modo i dati dovrebbero essere scritti e letti correttamente. Se invece i risultati mostrano errori, significa che l’unità ha subito una manipolazione e non corrisponde alla capacità dichiarata.

ValiDrive è disponibile solo per Windows. Può essere scaricato dal sito ufficiale della Gibson Research Corporation. Questo strumento si rivela fondamentale per chi desidera evitare brutte sorprese. Si garantisce che i dati rimangono al sicuro e che i dispositivi acquistati siano effettivamente quelli promessi.