Smart #1 BRABUS: potenza, stile e adrenalina urbana

Il preparatore tedesco BRABUS ha messo mano alla smart #1, stravolgendone l’aspetto e rafforzandone la personalità. L’auto ha ora un asset ribassato di 35 millimetri, grazie a nuove molle sportive che migliorano l’aderenza e l’agilità nei cambi di direzione. Lo “sguardo” si fa più tagliente con spoiler anteriore. Il modello ha poi prese d’aria maggiorate e deflettori laterali, elementi che conferiscono un carattere più aggressivo all’intera silhouette. Dietro, spicca l’estrattore posteriore, pronto a comunicare che questa smart è tutt’altro che ordinaria. Completano il look i badge BRABUS in nero lucido e i cerchi Monoblock Z da 19 pollici, che aumentano l’impatto visivo. Per chi cerca l’estremo, sono previsti anche i cerchi “platinum edition” da 21 pollici, ancora in attesa di omologazione per il mercato italiano.

Dettagli esclusivi anche nell’abitacolo della nuova Brabus

La personalizzazione continua dentro l’abitacolo, dove ogni elemento racconta la cura artigianale tipica di BRABUS. La pedaliera in alluminio, specifica per questo allestimento, trasmette sensazioni da auto da corsa. I battitacco con logo BRABUS retroilluminato donano un’accoglienza scenografica, mentre i tappetini in velours nero decorano interni e bagagliaio con un tocco sofisticato. Ogni componente parla di performance e raffinatezza, senza eccessi né artifici. Anche il più piccolo dettaglio contribuisce a creare un’esperienza di guida tutta nuova e completa. Non si tratta solo di estetica, ma di sensazioni concrete, tattili e visive, pensate per chi cerca qualcosa in più dalla propria vettura urbana.

Sotto la carrozzeria ruggisce una meccanica tutta elettrica. La smart #1 BRABUS monta due motori sincroni a magneti permanenti, capaci di sprigionare 428 cavalli e una coppia di 584 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,9 secondi, collocando questa compatta tra le più performanti della sua categoria. La batteria da 66 kWh consente un’autonomia fino a 400 km nel ciclo misto WLTP. La ricarica rapida a 150 kW DC permette di recuperare l’80% in appena 30 minuti. Disponibile in tutte le concessionarie smart, anche tramite la formula smart mobility rent, la nuova BRABUS rappresenta un’alternativa concreta e adrenalinica per l’utente cittadino.