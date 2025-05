Gli iPhone Pro saranno presto surclassati da un nuovo melafonino

I modelli Pro sono sempre stati considerati gli iPhone migliori. Apple in questi anni ha riservato proprio ai dispositivi Pro e Pro Max alcune funzioni particolari e specifiche tecniche avanzate al fine di poter considerare le due opzioni migliori rispetto alla versione base o al modello Plus. A partire da questo autunno, però, la strategia del colosso di Cupertino potrebbe cambiare. L’arrivo dell‘iPhone 17 Air provocherà dei cambiamenti non indifferenti e il prossimo anno tutto sarà ulteriormente stravolto dall’introduzione di un nuovo melafonino.

iPhone Pro contro iPhone Fold: il pieghevole sarà il nuovo miglior melafonino

La prossima generazione di melafonini accoglierà una variante inedita di cui ormai conosciamo gran parte dei dettagli. L’iPhone 17 Air si proporrà come un dispositivo ultra-sottile, il cui punto di forza sarà proprio il suo aspetto estetico. Il design, infatti, sarà ripreso e migliorato da Apple anche in futuro e caratterizzerà pure l‘attesissimo iPhone Fold. Quest’ultimo potrebbe debuttare il prossimo anno surclassando definitivamente gli iPhone Pro e Pro Max, i quali dovranno necessariamente adottare una nuova strategia per mantenere il loro ruolo di punta.

Apple saprà sicuramente come gestire la nuova situazione e non è da escludere la possibilità che tra le opzioni vi sia quella di dire addio alla serie Pro. È comunque necessario sottolineare che la scelta di un dispositivo rispetto a un altro è dettata dal gusto soggettivo dell’utente, che opta per il melafonino che si adegua maggiormente alle sue esigenze in termini di funzionalità, vantaggi e struttura fisica.

Gli amanti dei display di grandi dimensioni saranno sicuramente coloro che avranno maggiori difficoltà nella scelta. Se Apple deciderà di mantenere l’opzione Pro Max il prossimo anno, sarà complicato scegliere di accontentarsi di un display generoso come quello presente sul modello più avanzato o passare al pieghevole, che garantirà senz’altro una superficie d’utilizzo più che abbondante.