Chromecast con Google TV: arriva il tanto atteso update per il controllo

A quanto pare dopo diverso tempo tutti gli utenti in possesso di un dispositivo Chromecast con Google TV possono gioire dal momento che l’ultimo update in arrivo per questo dispositivo introduce una novità decisamente interessante che precedentemente era disponibile solo con il dispositivo Google TV streamer, stiamo parlando del pannello home che consente di gestire in maniera completa e assoluta tutti i dispositivi smart home di Google, opzione che precedentemente era una prerogativa presente solamente su smartphone Android e per l’appunto sul device Google TV streamer.

Update per tutti

Una volta installato l’aggiornamento che attualmente è in fase di distribuzione all’interno di Chromecast con Google TV apparirà per l’appunto il nuovo pannello home che consentirà una gestione completa e intelligente di tutti i dispositivi connessi alla rete locale Google, ovviamente parliamo di assistenti vocali o lampadine che potranno essere controllate comodamente dal pannello disponibile all’interno dell’applicazione, vi basterà dunque fare l’aggiornamento per vedere apparire in automatico il pannello home e consentirà di svolgere tutte le medesime funzioni già viste sugli altri dispositivi abilitati.

Si tratta senza dubbio di un aggiornamento molto importante per tutta la community, dal momento che allunga in maniera importante la durata di vita di un prodotto che oramai era stato letteralmente soppiantato e che ora trova nuova luce grazie alla possibilità di fare qualcosa in più che prima invece non poteva fare, ciò ovviamente ha ridotto il bisogno degli utenti di effettuare un upgrade hardware dei propri dispositivi permettendo dunque di rimandare questo appuntamento ad una data più avanti nel tempo, se non l’avete fatto dunque procedete ad aggiornare il vostro dispositivo in modo di godere senza problemi di questa nuova possibilità.

L’aggiornamento ovviamente è in fase di distribuzione e non appena vi apparirà l’avviso per effettuare l’update non esitate a farlo in modo da avere tutte le funzionalità più aggiornate a disposizione delle vostre mani.