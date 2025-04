La nuova MG3 arriva in Italia: disponibile solo a benzina

MG ha deciso di lanciare in Italia la MG3 benzina, rompendo gli schemi e lasciandosi alle spalle il Full Hybrid. C’era davvero bisogno di una versione solo a benzina? Secondo la casa, sì. L’obiettivo è chiaro: più accessibilità, meno complicazioni. A molti era mancata una proposta così concreta in un segmento spesso affollato da soluzioni ibride non sempre necessarie. L’estetica non cambia, quella linea dinamica, giovane e compatta resta identica. Ciò che cambia è il motore ora più semplice, diretto, forse anche più autentico. Il nuovo motore è un 1.5 litri aspirato da 115 CV, pronto a rispondere con nervo, senza bisogno di supporti elettrici. La coppia massima di 148 Nm rende la guida vivace, specialmente in città. MG non ha voluto compromessi: cambio manuale a 5 rapporti, 0-100 in 10,8 secondi, e una velocità massima di 185 km/h. Numeri che parlano chiaro. I consumi si assestano su 6,1 litri ogni 100 km, con emissioni di CO2 a 137 g/km. Non è un’auto da record, è un’auto da vivere.

Dimensioni compatte e prezzo aggressivo per la MG a benzina

Chi l’ha detto che una citycar non può avere carattere? MG3 sfida i pregiudizi. Con una lunghezza di 4,11 metri, una larghezza di 1,79, e un’altezza di 1,50, si insinua nel traffico senza perdere personalità. Il passo da 2,57 metri garantisce buona stabilità, anche nei percorsi più articolati. Il bagagliaio offre 293 litri: non un record, ma più che sufficiente per la vita quotidiana. Dentro, lo spazio sorprende. MG ha lavorato per offrire un ambiente moderno senza salire di prezzo. La strumentazione digitale da 7 pollici e lo schermo infotainment da 10,25 pollici rendono l’esperienza di guida coinvolgente. La qualità percepita si alza, senza tradire la semplicità del progetto.

MG ha puntato tutto su un prezzo aggressivo. La MG3 benzina parte da 16.990 euro nella versione Standard. Per chi vuole qualcosa in più, l’allestimento Comfort a 18.490 euro include cerchi in lega da 16 pollici, sistema keyless e un impianto audio con 6 altoparlanti. Una differenza minima che può fare la differenza nel quotidiano. Vale davvero la pena oggi scegliere una piccola solo benzina? Per chi vuole risparmiare, evitare la complessità dei sistemi ibridi, ed è un purista della guida, la risposta è sì.