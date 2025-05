POCO F6 ha un prezzo BOMBA su Amazon: solo 290 euro

Spesa ridottissima sull’acquisto di POCO F6 su Amazon, gli utenti sono felici di avere l’occasione di raggiungere l’acquisto di uno smartphone di buona qualità, che appartiene alla fascia media del settore, ed allo stesso tempo è capace comunque di garantire prestazioni di livello superiore.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, octa-core con frequenza di clock a 3GHz, che presenta GPU Adreno 750, ed anche una configurazione di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il display è da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, un AMOLED con densità di 446 ppiì, refresh rate a 120Hz, protezione Gorilla Glass Victus ed oltre 16 milioni di colori.

POCO F6: attenzione alla nuova offerta su Amazon

La promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni è davvero molto interessante, il prezzo di listino del prodotto sarebbe di 399 euro, ma solamente per poco tempo gli utenti possono approfittare dello sconto di poco più di 100 euro, ed arrivare in questo modo a spendere solamente 296,88 euro per il suo acquisto premendo qui.

La connettività è composta da WiFi 6e dual-band, così da poter navigare alla massima velocità senza rallentamenti di alcun tipo, bluetooth 5.4 con A2DP, USB type-C 2.0, passando per IRDA, chip NFC ed anche GPS. La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida, e la possibilità di poter tornare ad utilizzare il device in pochissimo tempo. In termini di comparto fotografico il dispositivo presenta nella parte posteriore due sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da ultragrandangolare da 8 megapixel, con supporto alla stabilizzazione ottica, per riuscire a realizzare video eccezionalmente stabili anche mentre state camminando, e nel caso in cui non abbiate la mano troppo ferma.