Amazon fa crollare il prezzo di Google Pixel 8a: -27%

L’acquisto di Google Pixel 8a è facilitato dalla presenza di uno sconto davvero imperdibile su Amazon, la promozione migliore delle ultime settimane, un risparmio che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, data comunque la presenza di un forte abbassamento della spesa finale da sostenere.

Il prodotto presenta un form factor caratteristico, capace di contraddistinguerlo pesantemente dalla massa, con dimensioni che si fermano a 188 grammi di peso, ed in particolar modo 152,1 x 72,7 x 8,9 millimetri di spessore. Il processore integrato è il Google Tensor G3, octa-core con frequenza di clock a 3GHz, alle cui spalle è stata posizionata una GPU Immortalis-G715s MC10, che viene completata da una configurazione che prevede fino a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (ricordiamo che in questo caso non è espandibile con microSD).

Amazon spezza il prezzo di Google Pixel 8a

Google Pixel 8a è disponibile in promozione su Amazon con un risparmio che va ben oltre il normale, infatti dovete sapere che il listino di 549 euro viene abbassato del 27% in modo completamente automatico, in modo tale che il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 399 euro per il suo acquisto definitivo a questo link.

Il display è sicuramente uno dei suoi punti di forza, considerando che comunque parliamo di un pannello da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, un OLED di alta qualità con 431 ppi, un refresh rate a 120Hz, con protezione Gorilla Glass 3 ed anche 16 milioni di colori. Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da un paio di sensori di 64 megapixel e 13 megapixel, il secondo è un ottimo ultragrandagolare che amplia di molto l’angolo di visione, raggiungendo i 120 gradi, così da poter comprendere più area all’interno dello scatto stesso.