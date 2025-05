I conti di tantissimi italiani colpiti da questa nuova truffa su WhatsApp

Le truffe online, purtroppo per noi non vanno mai in vacanza, anzi nel corso del tempo stanno diventando sempre più pericolose e subdole dal momento che utilizzano modi sempre più variegati per attaccare gli utenti, l’obiettivo dei truffatori rimane sempre quello di ingannare la vittima in questione per riuscire ad ottenere informazioni sensibili da poter utilizzare a proprio vantaggio, nello specifico i truffatori vogliono ottenere le informazioni necessarie per penetrare nel conto corrente della loro vittima in modo da rubare tutti i risparmi contenuti al suo interno.

A rendere il tutto decisamente più pericoloso sta il fatto che i truffatori di recente hanno iniziato ad utilizzare come strumento aggiuntivo WhatsApp, il motivo è molto semplice, utilizzando la nota applicazione di messaggistica i truffatori riescono a colpire molte più persone rispetto al passato, ciò ovviamente può tornargli utile per aumentare le possibilità di successo, la nuova truffa che sta circolando in Italia tra l’altro non usa solo WhatsApp ma anche le video chiamate, ciò la rende stranamente ancora più efficace rispetto al passato, scopriamo insieme come funziona in modo da poterci difendere efficacemente.

Truffa subdola

La truffa che sta colpendo numerosi italiani esordisce come un semplice messaggio all’interno del quale il truffatori si spacciano per la banca della vittima, avvisandola della necessità di consegnare un messaggio davvero molto urgente, ciò serve a far abbassare la guardia alla vittima e a convincerla poi ad avviare una video chiamata a all’interno della quale poi la vittima verrà convinta ad attivare la condivisione dello schermo e poi ad effettuare l’accesso sul proprio profilo personale Internet banking, in questo modo i truffatori potranno registrare le sue credenziali di accesso con estrema facilità per utilizzarle autonomamente per svuotare il suo conto in banca.

Se anche voi doveste ricevere questa tipologia di contatto, non esitate a non rispondere e soprattutto a non eseguire nessun tipo di istruzione che vi viene fornita.