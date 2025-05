Google Pixel 9 Pro ha un prezzo IMBATTIBILE su Amazon: sconto di 330 euro

La spesa che gli utenti devono sostenere per l’acquisto di Google Pixel 9 Pro è sempre inferiore, infatti in questi giorni su Amazon non è più in vendita al valore iniziale di 1199 euro, ma è previsto uno sconto superiore ai 300 euro. Al momento attuale è disponibile in quattro colorazioni differenti tra loro, tutte in vendita alla stessa identica cifra.

Lo smartphone presenta alcune caratteristiche tecniche che gli permettono di distinguersi nettamente dagli altri, il suo punto forte è chiaramente il comparto fotografico, con nella parte posteriore la presenza di ben 3 sensori: un principale da 50 megapixel, un secondario ultragrandangolare da 48 megapixel, per terminare con un teleobiettivo da 48 megapixel, con angolo di ripresa massimo di 123 gradi. Il display è da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1280 x 2856 pixel, un LTPO OLED con densità di 495 ppi, refresh rate a 120Hz, ed anche protezione Gorilla Glass Victus 2.

Google Pixel 9 Pro, la promozione su Amazon è da pazzi

Al giorno d’oggi è davvero facile pensare di acquistare il Google Pixel 9 Pro e pagarlo relativamente poco, infatti la spesa che l’utente si ritrova a sostenere non sarà più di 1199 euro, come previsto in origine di listino, ma assistiamo ad una forte riduzione di circa 330 euro, per arrivare così a dover pagare solamente 860 euro per il suo acquisto al seguente link.

Uno dei maggiori pregi di Google Pixel 9 Pro è chiaramente un consumo energetico tutt’altro che elevato, infatti l’azienda è stata in grado di inserire una batteria da 4700mAh, ed essere ugualmente in grado di offrire una autonomia più che valida. Ciò è anche grazie alla presenza del processore Google Tensor G4, octa-cocre con frequenza di clock a 3,1GHz, che viene affiancato dalla presenza di GPU Mali-G715 MC7, ed un’ottima configurazione.