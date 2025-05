Kena Mobile garantisce 230GB: una nuova offerta che cambia le regole

Sfruttare ogni singolo giga senza ansie di fine soglia è finalmente possibile. Ciò grazie a Kena Mobile che presenta un’offerta rivoluzionaria. Ovvero 230GB di internet in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, tutto a soli 6,99€ al mese. Il pacchetto prevede l’attivazione della ricarica automatica per ottenere i 100GB bonus, altrimenti tale promo comprenderà “solo” 130GB. Il primo mese è gratuito, un vantaggio che rende l’ingresso ancora più allettante. Chi decide poi di fornire i consensi commerciali beneficia anche dell’azzeramento del costo di attivazione, normalmente pari a 3€. Ma non è un vincolo. In quanto consensi possono essere modificati in qualsiasi momento senza perdere il beneficio iniziale.

Kena Mobile: tanti servizi extra per semplificare la vita

È possibile anche navigare in Europa. Sono infatti compresi 9GB utilizzabili all’estero che rendono l’offerta adatta anche a chi viaggia spesso. La SIM è gratuita e la promo è accessibile a chi attiva un nuovo numero o effettua la portabilità da una vasta tipologia di altri gestori. Non vi è poi alcuna sorpresa! Infatti la trasparenza nei costi e nelle condizioni è uno dei punti di forza dichiarati del suddetto operatore. In caso di superamento delle soglie, si applicano le condizioni del piano base, ma l’utente è comunque libero di aggiungere opzioni a seconda delle proprie esigenze.

Il servizio Restart consente poi di anticipare il rinnovo mensile e riottenere tutti i contenuti senza attendere la data prevista. Una funzionalità utile soprattutto per chi consuma rapidamente i propri giga. Ogni rinnovo futuro si adatta automaticamente alla nuova data scelta. In più, Kena propone una comoda app che permette la gestione totale della linea, dalle ricariche al controllo del traffico residuo, con possibilità di gestire fino a sette reti in contemporanea. È possibile attivare l’offerta direttamente online, con pagamento tramite carta di credito, PayPal o altri sistemi sicuri. L’assistenza è sempre disponibile e l’interfaccia utente dell’app è intuitiva e accessibile. Insomma è chiaro che Kena Mobile intende continuare a puntare su semplicità, risparmio e potenza, rivoluzionando le aspettative del mercato low cost.